曬年終獎金1500萬元惹禍？騰訊主管遭解聘並列「永不錄用」名單

近日網傳騰訊微信事業群（WXG）一名項目負責人葉某，因在社群平台公開分享個人年度薪酬資訊，疑似涉及公司敏感資料外洩，遭騰訊辭退並列入「永不錄用」名單。事件近日在微博等平台引發熱議，不過相關內容目前主要來自網路流傳，騰訊官方尚未對外公布完整說明。

綜合陸媒報導，根據網傳騰訊內部通報內容，騰訊反舞弊調查部接獲線索後展開調查，認定WXG某項目組負責人葉某任職期間，曾將公司敏感資訊提供給外部人士，導致相關內容流向外部平台，並對公司造成負面影響。

通報指出，葉某相關行為被認定涉及違反騰訊內部「高壓線」中關於資訊安全及機密管理的規定，包括不當洩露公司敏感資訊等情況。公司已與其解除勞動關係，並將其列入黑名單，未來不再錄用；至於是否涉及管理幹部違紀處分，則將另行發布。

網傳消息指出，事件起因疑與一張年終激勵截圖有關。流出的薪酬資料顯示，葉某年度激勵總額約人民幣317萬元（約新台幣1513萬元），其中現金獎金約82萬元，股票激勵約235萬元。由於相關截圖帶有騰訊內部水印，引發外界對公司薪酬資訊外流的討論。

據網路流傳內容，該截圖曝光後，葉某部分內部工作安排資訊疑似遭清空，外界因此猜測事件可能已觸發騰訊內部資訊安全處理機制。不過，上述細節目前尚未獲騰訊方面證實。

資料顯示，葉某過去曾獲騰訊高績效評級「Outstanding」。騰訊內部績效制度包含Outstanding、Good、Underperform等級，其中Outstanding屬於較高績效評級，通常僅有部分表現突出的員工可獲得，相關員工也可能享有較高年度獎勵。

科技企業普遍將薪酬制度、激勵方案等資訊視為內部敏感資料，相關內容涉及人才管理及薪資策略。若未經授權對外公開，可能違反企業內部資訊安全規範。

目前，關於葉某遭處分及薪酬資訊外洩一事，騰訊尚未公開回應事件細節，後續發展仍有待官方進一步確認。