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登「TIME」封面 王興興：10年內每家都會有1台小機器人

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
宇樹科技CEO王興興。新華社
宇樹科技CEO王興興。新華社

宇樹科技CEO王興興與載人機甲產品GD01，共同登上「TIME」雜誌封面，標題為「機器人時代來臨」。王興興樂觀預計，10年內每個家庭可能都會擁有一台小機器人，能幫忙洗衣服、煎牛排，甚至在生病時提供基本護理。它們還能承擔大多數人類不願做的工作，從陡峭山地中的農業作業到下水道維護。

「TIME」雜誌評價王興興是「AI時代一位非典型的預言者」，「他身材瘦削，戴著眼鏡，完全沒有許多科技創始人身上那種張揚的傲氣。相反，他在談論機器人技術時，帶著一種安靜而堅定的信念」。

王興興在「TIME」雜誌中表示，原本以為可以造一個更大的機器人來參加拳擊比賽，後來又想，為什麼不造一個更大的、甚至能讓人坐進去的機器人呢？除了綜合格鬥外，他在設計GD01時還從卡梅隆的電影中汲取了靈感：「我們其實參考了『阿凡達』中出現的一款類似機器人。」

王興興指出，泛化能力目前仍是「全球科學界最頭疼的問題」，而人形機器人的「ChatGPT時刻」可能還需要2到10年時間。屆時，機器人將具備足夠的「泛化能力」，能夠在80%的陌生環境中準確執行80%的語音指令。「一旦技術跨越了這個拐點，機器人就可以逐步投入大規模的商業應用。」

王興興也談到了病毒式走紅帶來的「另一面」。「所有人都期望你的技術能以極快的速度實現飛躍。但事實是，硬核科技的突破是需要時間的。」

王興興提醒，人形機器人技術仍處於相對早期的階段，在看到真正的大規模部署之前，可能還需要一段時間。這不會一蹴而就。

「TIME」雜誌指出，目前大陸已有140多家公司製造人形機器人，但境內普遍的看法是，宇樹科技不僅是一家普通的機器人初創企業，而是一個注定要複製比亞迪在電動汽車領域、大疆在無人機領域所取得成就的硬體平台。

王興興的戰略簡單卻難以被擊敗：首先，掌控最難的核心零部件；其次，利用規模效應無情地壓低成本；最後，利用每一代產品去開拓新市場。

值得注意的是，證券時報報導，在7月22日舉辦的2026年世界互聯網大會數字絲路發展論壇上，王興興發言稱，做好準備迎接即將突破的技術臨界點。

王興興認為，具身智慧的「ChatGPT時刻」將最快在兩三年內到來：屆時機器人在大部分陌生場景中，也能直接工作，實現很多基本功能。因此大家要根據自己的實際情況提前做好各種計畫和安排，從而把握智慧時代的新機遇。

機器人

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