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寧德時代上半年獲利大增四成

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
寧德時代上半年獲利大增四成。路透
寧德時代上半年獲利大增四成。路透

大陸動力電池龍頭企業寧德時代24日晚間公布2026年半年度業績預告，營收人民幣2,769億元，年增54.8%，營收規模和增速均創下同期歷史新高，歸屬上市公司股東的淨利潤人民幣432億元，年增41.9%。

寧德時代扣非盈利指標同樣表現突出，上半年歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤人民幣390億元，年增43.4%，扣非增速甚至超過歸母淨利潤的整體增速，充分說明公司主營業務的盈利能力持續攀升，盈利增長的內生動力十分扎實，非經常性損益並未成為拉動當期業績增長的主要因素，盈利質量表現十分穩健。

在披露亮眼業績的同時，寧德時代同步推出誠意十足的半年度分紅方案，公告顯示公司擬以總股本扣除回購股份後的45.98億股為基數，向全體股東每10股派發現金分紅人民幣14.11元（含稅），按照該分紅比例計算，本次半年度現金分紅的總規模約人民幣65億元。

寧德時代並宣布股票回購，回購A股股份金額「人民幣200-400億元」，回購價格上限為人民幣573元，回購期限是股東會審議通過之日起12個月內；本次回購的股份將用於註銷股本。

按上限人民幣400億元和573元/股測算，預計回購約6980.8萬股、占公司總股本1.51%；按下限人民幣200億元測算，約3490.4萬股、占0.75%。這一規模放在A股回購歷史裏屬於罕見動作。

分析指出，作為全球動力電池行業的領軍企業，寧德時代此次交出的半年度成績單，既直觀反映出全球新能源汽車市場的持續高景氣度，也印證公司在技術迭代、產能布局、市場占有率拓展等核心競爭優勢仍在不斷夯實，隨著全球儲能需求的同步爆發，加上動力電池下游需求的持續擴大，公司全年的經營表現有望延續當前的高增態勢。

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