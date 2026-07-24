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瑞銀：中國AI具成本優勢 算力不足成發展瓶頸

中央社／ 上海24日電
中國AI巨頭DeepSeek。路透
中國AI巨頭DeepSeek。路透

中國人工智慧AI）模型近年快速發展。瑞銀中國分析師指出，中國模型憑藉訓練及推理成本低、開源生態等優勢，正逐步縮小與美國頂尖模型的效能差距；不過算力供給不足仍是中國AI發展的瓶頸，將影響中國模型的能力及業者營收前景。

瑞銀證券今天舉行線上媒體分享會，由瑞銀中國互聯網行業分析師熊瑋分享對中國AI產業的展望。

熊瑋表示，中國模型在全球AI產業的競爭力，最重要的是「系統性成本優勢」，不僅模型的訓練成本較低，實際使用模型所需的推理成本也較低。

她說，根據目前能夠收集到的公開資料，中國部分領先模型的訓練成本，可能只有海外龍頭的約1成；至於模型的使用價格，中國模型的平均應用程式介面（API）定價約為海外同類模型的10%至20%，反映其在推理成本方面具有明顯優勢。

熊瑋指出，中國模型的低價並非建立在激進的價格補貼或業者瘋狂讓利之上。根據公開資料及專家調查，中國模型業者在API業務上也能維持約20%至40%的毛利率，雖低於美國同業，但仍是「非常健康的毛利水平」。

在成本優勢的形成原因方面，熊瑋表示，中國整體的模型參數量仍明顯小於美國同業，所需運算量也較少。此外，中國業者在模型架構設計及提高繪圖處理器（GPU）使用效率方面進行創新，降低模型訓練所需的運算成本。

除此之外，她指出，美國模型業者更看重模型效能的絕對提升，中國業者則更重視效能提升與成本效率之間的平衡。在中國自製及進口算力都面臨客觀限制的情況下，中國業者的模型訓練策略也更傾向兼顧成本及效能。

中國積極「開源」也是一項優勢。熊瑋表示，DeepSeek、智譜AI及月之暗面旗下Kimi等中國領先模型，在推出新一代模型後，都會發表相關研究成果，使先進技術能在不同AI實驗室之間較快傳播。相較之下，美國領先模型大多閉源，在技術發展上較為「各自為營」。

她並表示，中國電力、資料中心及相關配套成本較低，也形成成本優勢。

不過，熊瑋指出，算力仍是中國AI發展的瓶頸。目前中國算力需求明顯大於供給，幾乎所有模型業者都反映算力不足。隨著業者追求更大的模型規模及更高效能，訓練及使用模型所需的算力都將增加。

熊瑋說，根據瑞銀調查，各家模型業者的收入，主要受限於有多少算力能夠支援推理需求。因此，中國模型的能力及業者營收前景，仍取決於算力供給，以及中國國產晶片的產量與效能能否提升。

熊瑋並表示，算力不足也是中國業者選擇開源的考量之一，因為閉源模型須由業者自行提供算力，難以支援快速成長的使用需求。

瑞銀 人工智慧 AI

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