快訊

曾當眾捶王定宇…昔「軍火教父」黃如意海邊失蹤 最後身影曝光

外資倒貨盯上這檔個股 短短6日天天賣超總計逾22萬張

聽新聞
0:00 / 0:00

反制對俄制裁 大陸將14家歐盟實體納出口管制名單

中央社／ 台北24日電
大陸商務部公告，將14家歐盟實體列入出口管制管控名單。美聯社資料照
大陸商務部公告，將14家歐盟實體列入出口管制管控名單。美聯社資料照

中國商務部今天公告，將14家歐盟實體列入出口管制管控名單。北京對14家歐盟實體祭出禁令，原因在於反制歐盟第21輪對俄制裁納入14家中國、香港企業。

中國商務部今天公告，根據「出口管制法」、「兩用物項出口管制條例」等有關規定，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，決定將拉法特集團（Lafert S.p.A.）等14家歐盟實體列入出口管制管控名單，即日起正式實施。

公告指出，禁止出口經營者向這14家實體出口兩用物項；禁止境外組織和個人將原產於中國的兩用物項轉移或提供給這14家實體，正在進行的相關活動應當立即停止。在特殊情況下，確實有出口需求者，應由出口經營者向商務部提出申請。

中國商務部新聞發言人透過「答記者問」表示，歐盟在北京時間23日晚正式發布第21輪對俄制裁措施，將14家中國、香港企業列單制裁。對於歐盟「惡劣行徑」，根據相關法律法規有關規定，決定將14家歐盟實體列入出口管制管控名單。

歐盟通過第21輪對俄制裁方案，新增218個制裁對象，包括48名個人、170個實體，觸及能源、金融服務、加密貨幣以及貿易等領域。

歐盟 北京 俄羅斯

相關新聞

傳字節與長鑫合作 5年內狂買2265億元記憶體

大陸記憶體製造商乘著AI熱潮迎來新動力。長鑫存儲本月與 TikTok大陸母公司字節跳動簽署了一份為期五年、價值超過70億美元（新台幣2,265億元）的協議。

香港推「真」無人駕駛 27日機場島測試 創全球右駕車市先例

香港自動駕駛發展邁入新階段。香港特區政府運輸署24日宣布，已更新自動駕駛車輛先導牌照，批准百度旗下「蘿蔔快跑」自27日起在香港機場島展開全遙距「真無人」自動駕駛測試，測試期間車上將不再配置後備操作員，而是由遙距控制中心即時操控及監察車輛運作，成為香港首次真正意義上的公開道路無人駕駛測試。百度副總裁楊楠表示，此次測試也是全球右軚(右駕)市場第一次。業界表示，「香港方案」有助內企拓中東歐洲市場。

香港動漫電玩節創歷來最大規模 美「Pop Art教父」助陣

第27屆香港動漫電玩節24日起一連5天在香港會議展覽中心登場，今年首度擴展至Hall 5，成為歷來規模最大的一屆，展覽總面積較去年增加約一成，可同時容納3.8萬人，吸引201家參展商及689位參展創作者參與，涵蓋動漫、電玩、模型、卡牌及潮流玩具等多元內容。除了各大品牌推出限定商品外，日清食品今年更邀請享譽國際、被譽為「當代Pop Art（波普藝術）大師」的美國藝術家Ron English首度攜手合作，推出全新「清仔Grin系列」藝術作品及限量收藏玩具，成為本屆展會焦點之一。

DFS再傳歇業 月底關香港尖沙咀店 美妝半價搶購一空

香港零售業結業潮持續蔓延，國際知名奢侈品零售免稅商DFS Group（Duty Free Shoppers）位於尖沙咀廣東道新太陽廣場（力寶太陽廣場）的旗艦店，近日驚傳將於7月31日正式結束營業。消息一出，隨即引發大批市民與旅客前往「趕尾班車」掃貨。店內多個專櫃美妝品半價，貨架已被搶購一空，貼滿產品售罄告示。

看好中國市場 上半年4800外企追加對華投資

中國商務部副部長鄢東23日在國新辦新聞發布會上表示，外資持續看好中國市場，今年上半年近4800家外資企業追加對華投資。

長鑫科技7月27日登科創板 A股今年最大IPO案

大陸國產DRAM龍頭企業長鑫科技昨（23）日公告，公司股票將於7月27日在上海證券交易所科創板上市。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。