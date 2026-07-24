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反制對俄制裁 大陸將14家歐盟實體納出口管制名單
中國商務部今天公告，將14家歐盟實體列入出口管制管控名單。北京對14家歐盟實體祭出禁令，原因在於反制歐盟第21輪對俄制裁納入14家中國、香港企業。
中國商務部今天公告，根據「出口管制法」、「兩用物項出口管制條例」等有關規定，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，決定將拉法特集團（Lafert S.p.A.）等14家歐盟實體列入出口管制管控名單，即日起正式實施。
公告指出，禁止出口經營者向這14家實體出口兩用物項；禁止境外組織和個人將原產於中國的兩用物項轉移或提供給這14家實體，正在進行的相關活動應當立即停止。在特殊情況下，確實有出口需求者，應由出口經營者向商務部提出申請。
中國商務部新聞發言人透過「答記者問」表示，歐盟在北京時間23日晚正式發布第21輪對俄制裁措施，將14家中國、香港企業列單制裁。對於歐盟「惡劣行徑」，根據相關法律法規有關規定，決定將14家歐盟實體列入出口管制管控名單。
歐盟通過第21輪對俄制裁方案，新增218個制裁對象，包括48名個人、170個實體，觸及能源、金融服務、加密貨幣以及貿易等領域。
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