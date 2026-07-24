傳字節與長鑫合作 5年內狂買2265億記憶體

大陸記憶體製造商乘著 AI 熱潮迎來新動力。長鑫存儲本月與 TikTok大陸母公司字節跳動簽署了一份為期五年、價值超過70億美元（新台幣‌2,265億元）的協議。

路透報導，長鑫存儲計畫進入美國市場，但產能因境內需求旺盛而捉襟見肘。長鑫存儲正在上海和安徽合肥建設兩座新工廠，這些項目將使產能翻倍，達到每月超過 60萬片晶圓。

一位知情人士表示，如果一切順利，長鑫存儲的產能將在 2030 年前超過美光。

根據市場研究機構 Omdia 的數據，按2025年第4季 DRAM 銷售額統計，長鑫存儲的全球市占已增至 7.67%，位列全球第四、大陸第一。

在大陸市場，長鑫存儲已成長為規模最大、技術最先進、布局最全的 DRAM 研發設計製造一體化企業。

行業分析機構 SemiAnalysis 今年 6 月表示，長鑫存儲 2026 年全年收入可能超過500億美元（新台幣1.6兆元），市占將從 2025 年的 9% 提升到 2027 年的 12%。

長鑫存儲母公司長鑫科技已披露上市公告稱，將於7月27日在上海證券交易所科創板上市。業內分析，長鑫的上市將重構全球DRAM競爭格局，打破海外定價霸權，同時帶動境內記憶體全產業鏈大陸國產化提速。

錢江晚報報導，長期以來，三星、SK海力士和美光三家巨頭合計佔據全球90%以上DRAM的市占。大陸作為全球最大的DRAM消費市場，每年進口記憶體金額巨大，供應鏈安全長期受制於人。

長鑫存儲的出現，正在改變這一格局。當前，全球DRAM市場整體供給緊張，三星、SK海力士等海外大廠產能趨向飽和。

招股書顯示，長鑫已與阿里雲、字節跳動、騰訊、聯想、小米、傳音、榮耀、OPPO、vivo等核心客戶開展深度合作。

長鑫存儲市場中心負責人曾公開表示，大陸需要建立穩定的國產DRAM產能供應鏈，減少對海外廠商的依賴。