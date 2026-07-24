時隔7年 大陸青島飛台中終於復航

七月以來，兩岸多條航空客運航線陸續開通，七月二十三日上午，搭載一六七名旅客的山東航空SC四六三三航班，從青島膠東國際機場順利起飛，並於上午十點許抵達台中清泉崗機場。

當日，回程航班SC四六三四計劃於十一時二十分從台中清泉崗機場起飛，搭載一七二名旅客，於十三時五十分抵達青島膠東國際機場，標誌著時隔七年，青島往返台中的直飛航線正式恢復開通。

山東航空青島往返台中每周四飛行，台灣旅遊業者稱，該航線的復航，將增加中部民眾赴山東、河南東部、江蘇北部、河北南部的便利，也讓台灣赴山東的旅遊團線路增加了更多選擇性。

此外，中國東方航空已於七月一日恢復台中直飛成都天府機場航班，每週固定兩班，周三、周日飛行，這也是目前台中重要的四川直飛航線。

另，浙江的長龍航空也將於七月二十八日起開航台中至成都天府機場航線，每週二、週六飛航，成為第二家提供台中直飛成都服務的大陸航空公司。浙江長龍航空成立於二○一一年，總部設於杭州，是浙江省本土民營航空公司，主要營運中國國內及部分國際航線，採全服務模式，提供免費托運行李及機上餐飲，並非廉價航空。七月四日春秋航空也開始執飛寧波至高雄的往返航班，每周二、周六飛行。