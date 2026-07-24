看好中國 外資追加對華投資大增

大陸商務部副部長鄢東二十三日在國新辦新聞發佈會上表示，外資持續看好中國市場，今年上半年近四千八百家外資企業追加對華投資。

中新社報導，商務部外國投資管理司司長孟華婷當日在會上表示，上半年中國實際使用外資達四○二一點四億元人民幣。從規模上看，外資存量穩固、增量提升。截至二○二五年末，中國吸收外資存量已接近四萬億美元，今年一至六月新設外資企業同比增長百分之五點三，超過五十三萬家外資企業每年貢獻稅收約二點五萬億元人民幣。

從結構上看，外資向新向好、迭代優化。孟華婷提到，上半年高技術產業吸引外資同比增長百分之三十三點二，占比達百分之四十二點四，創歷史新高；現代服務業領域引資占比達到百分之五十七，電子及通信設備製造業同比增長百分之五十二，科技成果轉化服務同比增長百分之五十七點一，研發與設計服務同比增長百分之八十二。

孟華婷稱，下半年商務部將繼續圍繞利用外資固穩促優目標，進一步塑造吸引外資新優勢。擴增量方面，將繼續實施高水平開放，穩妥有序深化增值電信、生物技術、外商獨資醫院和職業技能培訓機構等領域開放試點，支持北京市提升國家服務業綜合示範區建設水平，加快修訂出台關於外國投資者併購境內企業的規定。 在穩存量方面，將落實好外國投資者以在華分配利潤擴大投資的稅收優惠政策，出台舉措支持外資企業進一步擴大本地化生產。

在提質量方面，將落實好鼓勵外商投資產業目錄，引導外商投資有機高分子材料、高效節能磁懸浮動力設備等先進製造業，人形機器人研發、現代高端航運服務等現代服務業，鼓勵外資更多投向中西部和東北等地區。

孟華婷說，商務部將出台舉措，鼓勵外商投資服務業向融合化、數智化轉型，促進生產性服務業向專業化高端化延伸，生活性服務業提質升級，還將進一步完善外資研發中心支持政策，便利引進更多外籍高層次人才。