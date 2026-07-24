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北京發展再生能源 確立四大目標

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國國家發改委、國家能源局二十三日公佈《可再生能源發展十五五規劃》（下稱《規劃》），確立未來五年可再生能源領域一系列發展目標。 　　

中新社報導，《規劃》設置了四個方面的主要目標：一是總量目標，到二○三○年，可再生能源消費總量達到十八億噸標準煤左右。

二是發電目標，到二○三○年，可再生能源發電總裝機達到三十五億千瓦左右，年發電量達到六萬億千瓦時左右；風電和太陽能發電總裝機達到二十八億千瓦以上、裝機佔比超過百分之五十，年發電量達到四萬億千瓦時以上、發電量佔比達到百分之三十。 　　

三是非電利用目標，到二○三○年，可再生能源非電利用總規模較二○二五年增長一點五倍，折合約一點五億噸標準煤。 　　四是可靠替代目標，到二○三○年，全國風電光伏平均置信出力達到百分之八，迎峰度夏度冬晚高峰風電光伏電量佔比達到百分之二十以上，十五五期間新增可再生能源可靠頂峰發電能力三億千瓦以上。

國家發改委有關負責人表示，十四五以來，中國已構建起全球最大、發展最快的可再生能源體系。十五五及今後一段時期是全球能源向低碳零碳轉型的加速期，中國將確保如期實現碳達峰目標，開啟應對氣候變化新征程，可再生能源對經濟社會發展全面綠色轉型的主要支撐作用更加凸顯。

北京 再生能源 能源

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