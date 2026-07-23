月之暗面Kimi算力 從賣不掉到緊缺只隔了一年

月之暗面日前發表新一代旗艦AI模型Kimi K3，但短短48小時後，超出預期的用戶請求量就逼近集群承載極限，Kimi不得不暫停C端新用戶訂閱，也就是說，Kimi算力從賣不掉到緊缺只隔了一年，業界認為，AI代理（Agent）大量使用算力是主因。

IT時報報導，無問芯穹聯合創始人兼CEO夏立雪指出，當前計算需求正呈指數級攀升，僅依靠產能線性增長堆疊算力，已經完全無法彌合持續擴大的供需鴻溝。商湯大裝置披露的資料也印證了這一趨勢：其日均Token服務量已達2.42兆，預計2026年全年服務規模將實現25倍增長。

這場供需反轉的背後存在兩大核心動因：一方面，AI應用正從傳統聊天交互向AI代理任務快速進化，AI代理的Token消耗可達傳統對話應用的百倍至千倍級，正如中國工程院院士鄭緯民所說，驅動AI代理運轉的Token正在成為數位時代的新石油。

另一方面，企業內部大量重複性勞動正被AI改造，財務、人事、行政等非技術崗位成為AI工具使用最積極的群體，同時OPC（一人公司）大量湧現。

雲服務商PPIO公司CEO姚欣認為，雲服務的第一客戶已經從普通人類用戶轉變成AI代理，OPC的人類員工與AI員工比例可達1:10甚至1:20，月Token消耗量可達百億級別，這一量級此前只有大型企業才能達到。

中國信通院雲計算與數位化研究所副所長栗蔚表示，由於AI代理擁有和人類完全不同的「脈衝式使用」消費特徵：人類使用虛擬機往往會連續運行數月不關機，而AI代理調用沙箱時完成任務就立刻停止，單次使用時長可能僅1分鐘，這對算力集群的時延、併發能力提出了遠高於傳統場景的要求。

對此場景，PPIO的應對措施是透過Harness手段託管AI代理，實現7x24小時長時間運行，並且可以自我修復；無問芯穹用AI代理能力反哺基礎設施自身，打造運維AI代理蜂群，以AI代理能力驅動整套AI Infra形成自主迭代、自我優化的閉環。