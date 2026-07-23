快訊

股價崩過頭了？國巨法說前夕大摩開牌 最樂觀喊至2075元

韓職／王彥程7局失2分優質先發、賞7K飆152公里 收下本季8勝

聽新聞
0:00 / 0:00

OpenAI總裁直言Kimi K3「相當不錯」 認為大陸模型或僅落後美國4個月

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
OpenAI總裁布羅克曼(Greg Brockman)承認，月之暗面日前發布Kimi K3模型，「是一款相當不錯的模型」，他認為在模型開發方面大陸可能僅落後美國四個月。路透
OpenAI總裁布羅克曼(Greg Brockman)承認，月之暗面日前發布Kimi K3模型，「是一款相當不錯的模型」，他認為在模型開發方面大陸可能僅落後美國四個月。路透

OpenAI總裁布羅克曼(Greg Brockman)承認，月之暗面日前發布Kimi K3模型，「是一款相當不錯的模型」，他認為在模型開發方面大陸可能僅落後美國四個月。

彭博報導，布羅克曼表示，現在判斷月之暗面是否可能透過所謂「蒸餾」技術，提取OpenAI模型的輸出結果來改進自身模型，還為時過早。「這是我們一直在監控的事情。」

月之暗面上周發布更先進的開放權重模型Kimi K3。該公司表示，除了Anthropic的Claude Fable 5和OpenAI的GPT-5.6之外，該模型在整體能力上超越了所有競爭對手。這一發布震動了市場，並顛覆了長期以來關於美國在全球AI競賽中領先大陸的假設。

布羅克曼表示，他看到的估算顯示，大陸在模型開發方面可能僅落後美國四個月。其他AI專家則認為，這一差距可能甚至更小。

越來越多價格更實惠的大陸模型的出現，以及模型能力差距的縮小，給OpenAI和Anthropic的商業模式帶來了新的不確定性。這兩家公司都努力在上市之前增強來自客戶的收入。

布羅克曼強調，由於OpenAI較早投入計算資源，並進行了多年AI研究，公司相較競爭對手仍然擁有「巨大的優勢」。他說：「多年來，我們一直專注於研究如何構建能夠達成目標的高效模型。」

布羅克曼還表示，外界存在一種「誤解」，認為像Kimi這樣的開放權重模型是免費的。「這些大模型依然依靠大量算力運行，而算力成本很高。」

他認為，「真正的競爭將在於：如何構建最高效、最智慧的模型，並實現最佳的任務成本性能比？」

隨著大陸模型的不斷進步，有人猜測川普政府可能會採取行動禁止使用這些模型。OpenAI在一份聲明中表示，開放模型對於「AI獲取的民主化」至關重要，「大陸開放權重模型取得的進展，並不能成為反對開放的理由」。

布羅克曼曾向川普的超級政治行動委員會捐款，但他拒絕深入參與這場辯論。不過，總體而言，他強調美國在AI領域「繼續保持領先」非常重要，並對此表示樂觀。

美國 OpenAI 大陸

延伸閱讀

大陸AI開源模型被美盯上 川習9月磋商管制議題

與自家客戶唱反調？黃仁勳：沒理由怕中國開源模型 美封殺反傷自己

黃仁勳看大陸新模型 將帶動需求

白宮指控「月之暗面」Kimi K3 違規使用Nvidia晶片

相關新聞

OpenAI總裁直言Kimi K3「相當不錯」 認為大陸模型或僅落後美國4個月

OpenAI總裁布羅克曼(Greg Brockman)承認，月之暗面日前發布Kimi K3模型，「是一款相當不錯的模型」，他認為在模型開發方面大陸可能僅落後美國四個月。

DeepSeek內部交流會談話曝光 梁文鋒直指輝達「護城河正快速瓦解」

DeepSeek創始人梁文鋒在投資者交流會內部談話中表示，Nvidia（輝達，陸譯英偉達）CUDA生態護城河正快速瓦解，多重行業變革疊加出口管制為大陸國產AI晶片開闢了發展視窗期。

陸商務部：中美正探討推進各自300億美元對等降稅框架

大陸商務部外資司司長孟華婷在23日舉行的國新辦記者會上透露，目前，中美雙方經貿團隊正在就貿易理事會架構、職能、運行模式等具體安排保持密切溝通，並探討推進各自300億美元規模的對等降稅框架安排。

加強監管房企借外債 傳大陸限制房企離岸貸款再融資

彭博引述知情人士報導，大陸進一步強化近期加強對海外借貸監管的舉措，正在限制房地產企業使用廣受歡迎的離岸貸款結構，該結構曾幫助部分企業渡過大陸房地產行業的艱難時期。

財政部長藍佛安：要破解「供強需弱」矛盾 還要加力支持科技創新

大陸財政部長藍佛安撰文指出，深入實施財政金融協同促內需一攬子政策，需要堅持短期擴需求和長期增後勁相結合。一方面，要立足當前，採取更加有力的措施，持續釋放消費潛力和投資活力；另一方面，要著眼長遠，加力支持科技創新、現代化產業體系建設等。

Hugging Face遭OpenAI「越獄」入侵 證實由中模型救場

開源AI平台Hugging Face(抱抱臉)日前遭OpenAI新模型自主「越獄」入侵，在嘗試重建攻擊時間線時，求助美國前沿模型卻遭拒絕回應；危急之際，Hugging Face改用中國企業智譜AI開發的開源模型「GLM-5.2」，成功協助分析逾1.7萬條日誌紀錄並完成事件響應。美企遇AI模型越獄攻擊，卻由中國模型救場，引發大量網民嘲諷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。