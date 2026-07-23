OpenAI總裁直言Kimi K3「相當不錯」 認為大陸模型或僅落後美國4個月

OpenAI總裁布羅克曼(Greg Brockman)承認，月之暗面日前發布Kimi K3模型，「是一款相當不錯的模型」，他認為在模型開發方面大陸可能僅落後美國四個月。

彭博報導，布羅克曼表示，現在判斷月之暗面是否可能透過所謂「蒸餾」技術，提取OpenAI模型的輸出結果來改進自身模型，還為時過早。「這是我們一直在監控的事情。」

月之暗面上周發布更先進的開放權重模型Kimi K3。該公司表示，除了Anthropic的Claude Fable 5和OpenAI的GPT-5.6之外，該模型在整體能力上超越了所有競爭對手。這一發布震動了市場，並顛覆了長期以來關於美國在全球AI競賽中領先大陸的假設。

布羅克曼表示，他看到的估算顯示，大陸在模型開發方面可能僅落後美國四個月。其他AI專家則認為，這一差距可能甚至更小。

越來越多價格更實惠的大陸模型的出現，以及模型能力差距的縮小，給OpenAI和Anthropic的商業模式帶來了新的不確定性。這兩家公司都努力在上市之前增強來自客戶的收入。

布羅克曼強調，由於OpenAI較早投入計算資源，並進行了多年AI研究，公司相較競爭對手仍然擁有「巨大的優勢」。他說：「多年來，我們一直專注於研究如何構建能夠達成目標的高效模型。」

布羅克曼還表示，外界存在一種「誤解」，認為像Kimi這樣的開放權重模型是免費的。「這些大模型依然依靠大量算力運行，而算力成本很高。」

他認為，「真正的競爭將在於：如何構建最高效、最智慧的模型，並實現最佳的任務成本性能比？」

隨著大陸模型的不斷進步，有人猜測川普政府可能會採取行動禁止使用這些模型。OpenAI在一份聲明中表示，開放模型對於「AI獲取的民主化」至關重要，「大陸開放權重模型取得的進展，並不能成為反對開放的理由」。

布羅克曼曾向川普的超級政治行動委員會捐款，但他拒絕深入參與這場辯論。不過，總體而言，他強調美國在AI領域「繼續保持領先」非常重要，並對此表示樂觀。