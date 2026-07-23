快訊

胡瓜脫口「離婚2次」全場驚呆 丁柔安反應曝光

中聯問題油品波及…好市多公布12項受影響商品 符合2條件可退貨

以為與自己無關…收到親戚欠稅通知竟成繼承人 稅務局：很多人都遇過

聽新聞
0:00 / 0:00

DeepSeek內部交流會談話曝光 梁文鋒直指輝達「護城河正快速瓦解」

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
DeepSeek創始人梁文鋒在投資者交流會內部談話中表示，Nvidia（輝達）CUDA生態護城河正快速瓦解。 路透社
DeepSeek創始人梁文鋒在投資者交流會內部談話中表示，Nvidia（輝達）CUDA生態護城河正快速瓦解。 路透社

DeepSeek創始人梁文鋒在投資者交流會內部談話中表示，Nvidia輝達，陸譯英偉達）CUDA生態護城河正快速瓦解，多重行業變革疊加出口管制為大陸國產AI晶片開闢了發展視窗期。

梁文鋒表示，當前國產AI晶片替代迎來歷史性機遇，其硬體與生態不存在適配障礙，英偉達無法阻擋替代進程，當前唯一問題是產能不足，預計一年內可扭轉市場對國產晶片「用不起來、不好用」的認知。

他透露DeepSeek已與華為合作，拿到一萬六千張950卡用於跑通生態，華為的950超節點在性能和價格上可完全平替Nvidia GB200、GB300，他對大陸國產算力產業發展持樂觀態度。

瀟湘晨報和第一財經報導，大陸AI公司DeepSeek創辦人梁文鋒早前在一個長達4小時的投資者會議上表示，DeepSeek目前並非以商業收益最大化為目標，而是希望通過減少非核心業務投入，提高實現AGI的可能性，公司不追求成為下一個字節跳動或騰訊式的企業。

梁文鋒據報在會議中多次強調「克制」理念，他認為產品並非DeepSeek當前的主線，而是通往AGI路上的階段性成果，企業無需投入過多資源做C端、B端產品。

在AGI路線方面，梁文鋒提出從CoT到Agent，再到持續學習與AI自我迭代的路徑。他強調，開源策略與低成本架構是實現AGI的核心策略，DeepSeek不追求成為下一個字節跳動或騰訊式的企業。

「從商業角度來看，AI想真正做成，開源反而是有好處的。」梁文鋒表示，未來DeepSeek最強的模型，大機率還是會開源，開源和商業付費之間沒有衝突。在AI時代，梁文鋒一再強調的是，克制很重要，」只賺一個合理的利潤」，而不是利潤最大化，按照傳統商業邏輯去思考。談到DeepSeek目前的API定價邏輯，梁文鋒表示，內部有一個非常明確的標準。

今天AI最大的問題是什麼？梁文鋒認為，還是算力，「我們和美國的唯一差距就是資源」。梁文鋒表示，未來DeepSeek會自建大型集群，至於要不要自研晶片，取決於這裡的收益有多大。 「希望能夠以合理的價格買到晶片，這樣我就不用去做晶片。」梁文鋒判斷，大陸國產AI晶片替代有歷史性的機遇，因為輝達CUDA生態的護城河正在被AI和新技術快速瓦解。 「未來一年之內，我們能夠看到有一個事情被驗證：國產晶片的生態完全沒有問題。之前認為用不起來、不好用，但是未來一年之內，我們能夠用事實扭轉這個認知。」

DeepSeek Nvidia 輝達 梁文鋒

延伸閱讀

白宮指控「月之暗面」Kimi K3 違規使用Nvidia晶片

經濟日報社論／AI晶片變局下的台灣選擇

與自家客戶唱反調？黃仁勳：沒理由怕中國開源模型 美封殺反傷自己

降低對NVIDIA與華為的依賴？外媒指DeepSeek正著手研發自家AI推論晶片

相關新聞

DeepSeek內部交流會談話曝光 梁文鋒直指輝達「護城河正快速瓦解」

DeepSeek創始人梁文鋒在投資者交流會內部談話中表示，Nvidia（輝達，陸譯英偉達）CUDA生態護城河正快速瓦解，多重行業變革疊加出口管制為大陸國產AI晶片開闢了發展視窗期。

陸商務部：中美正探討推進各自300億美元對等降稅框架

大陸商務部外資司司長孟華婷在23日舉行的國新辦記者會上透露，目前，中美雙方經貿團隊正在就貿易理事會架構、職能、運行模式等具體安排保持密切溝通，並探討推進各自300億美元規模的對等降稅框架安排。

加強監管房企借外債 傳大陸限制房企離岸貸款再融資

彭博引述知情人士報導，大陸進一步強化近期加強對海外借貸監管的舉措，正在限制房地產企業使用廣受歡迎的離岸貸款結構，該結構曾幫助部分企業渡過大陸房地產行業的艱難時期。

財政部長藍佛安：要破解「供強需弱」矛盾 還要加力支持科技創新

大陸財政部長藍佛安撰文指出，深入實施財政金融協同促內需一攬子政策，需要堅持短期擴需求和長期增後勁相結合。一方面，要立足當前，採取更加有力的措施，持續釋放消費潛力和投資活力；另一方面，要著眼長遠，加力支持科技創新、現代化產業體系建設等。

Hugging Face遭OpenAI「越獄」入侵 證實由中模型救場

開源AI平台Hugging Face(抱抱臉)日前遭OpenAI新模型自主「越獄」入侵，在嘗試重建攻擊時間線時，求助美國前沿模型卻遭拒絕回應；危急之際，Hugging Face改用中國企業智譜AI開發的開源模型「GLM-5.2」，成功協助分析逾1.7萬條日誌紀錄並完成事件響應。美企遇AI模型越獄攻擊，卻由中國模型救場，引發大量網民嘲諷。

「去中化」苦果 美車企：自駕系統成本暴增 驚掉下巴

美國強推網聯車「去中國化」禁令，卻意外引發自動駕駛系統成本暴增的震撼。一位美車企前高管透露，當他們對比採用含光學雷達的中國技術與非中國技術的自動駕駛系統成本時，「看到價格漲幅時，我下巴都驚掉了」。當美企受限禁令時，中國車在歐洲市場卻高歌猛進，歐洲6月每賣出3輛插電混動汽車，就有一輛是中國品牌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。