DeepSeek內部交流會談話曝光 梁文鋒直指輝達「護城河正快速瓦解」

DeepSeek創始人梁文鋒在投資者交流會內部談話中表示，Nvidia（輝達，陸譯英偉達）CUDA生態護城河正快速瓦解，多重行業變革疊加出口管制為大陸國產AI晶片開闢了發展視窗期。

梁文鋒表示，當前國產AI晶片替代迎來歷史性機遇，其硬體與生態不存在適配障礙，英偉達無法阻擋替代進程，當前唯一問題是產能不足，預計一年內可扭轉市場對國產晶片「用不起來、不好用」的認知。

他透露DeepSeek已與華為合作，拿到一萬六千張950卡用於跑通生態，華為的950超節點在性能和價格上可完全平替Nvidia GB200、GB300，他對大陸國產算力產業發展持樂觀態度。

瀟湘晨報和第一財經報導，大陸AI公司DeepSeek創辦人梁文鋒早前在一個長達4小時的投資者會議上表示，DeepSeek目前並非以商業收益最大化為目標，而是希望通過減少非核心業務投入，提高實現AGI的可能性，公司不追求成為下一個字節跳動或騰訊式的企業。

梁文鋒據報在會議中多次強調「克制」理念，他認為產品並非DeepSeek當前的主線，而是通往AGI路上的階段性成果，企業無需投入過多資源做C端、B端產品。

在AGI路線方面，梁文鋒提出從CoT到Agent，再到持續學習與AI自我迭代的路徑。他強調，開源策略與低成本架構是實現AGI的核心策略，DeepSeek不追求成為下一個字節跳動或騰訊式的企業。

「從商業角度來看，AI想真正做成，開源反而是有好處的。」梁文鋒表示，未來DeepSeek最強的模型，大機率還是會開源，開源和商業付費之間沒有衝突。在AI時代，梁文鋒一再強調的是，克制很重要，」只賺一個合理的利潤」，而不是利潤最大化，按照傳統商業邏輯去思考。談到DeepSeek目前的API定價邏輯，梁文鋒表示，內部有一個非常明確的標準。

今天AI最大的問題是什麼？梁文鋒認為，還是算力，「我們和美國的唯一差距就是資源」。梁文鋒表示，未來DeepSeek會自建大型集群，至於要不要自研晶片，取決於這裡的收益有多大。 「希望能夠以合理的價格買到晶片，這樣我就不用去做晶片。」梁文鋒判斷，大陸國產AI晶片替代有歷史性的機遇，因為輝達CUDA生態的護城河正在被AI和新技術快速瓦解。 「未來一年之內，我們能夠看到有一個事情被驗證：國產晶片的生態完全沒有問題。之前認為用不起來、不好用，但是未來一年之內，我們能夠用事實扭轉這個認知。」