快訊

普悠瑪超速過彎出軌釀18死…司機員尤振仲判關4年半 已獲假釋出獄

世足賽／控冠軍戰裁判「被收買」 阿根廷6萬球迷發起連署要求重賽

徐莉玲發文爆料又刪文！向太替王菲、謝霆鋒喊冤 力挺邱瓈寬提告

聽新聞
0:00 / 0:00

陸商務部：中美正探討推進各自300億美元對等降稅框架

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸商務部外資司司長孟華婷。中新社
大陸商務部外資司司長孟華婷。中新社

大陸商務部外資司司長孟華婷在23日舉行的國新辦記者會上透露，目前，中美雙方經貿團隊正在就貿易理事會架構、職能、運行模式等具體安排保持密切溝通，並探討推進各自300億美元規模的對等降稅框架安排。

她表示，中方正在就相關降稅安排建議，廣泛徵求國內企業、商協會、地方政府、美資企業商協會等利益相關方意見，美方也在就貿易理事會及對等降稅安排徵求公眾評論意見。雙方將保持密切交流，盡快商定具體產品降稅安排並推動實施，進一步拓展雙邊貿易。

據新華社，孟華婷表示，下半年，將繼續圍繞利用外資固穩促優目標，進一步塑造吸引外資新優勢，做好擴增量、穩存量、提質量各項工作。在擴增量方面，將繼續實施高水平對外開放，穩妥有序深化增值電信、生物技術、外商獨資醫院和職業技能培訓機構等領域的開放試點，支持北京市提升國家服務業綜合示範區建設水平，還將加快修訂推出關於外國投資者併購境內企業的規定。將持續打造投資中國品牌，精心設計一系列投資促進活動。

大陸商務部將落實好鼓勵外商投資產業目錄，引導外商投資有機高分子材料、高效節能磁懸浮動力設備等先進製造業，人形機器人研發、現代高端航運服務等現代服務業，鼓勵外資更多投向中西部和東北等地區。

孟華婷表示，大陸商務部還將推出措施，鼓勵外商投資服務業向融合化、數智化轉型，促進生產性服務業向專業化高端化延伸，生活性服務業提質升級，將進一步完善外資研發中心支持政策，便利引進更多外籍高層次人才，加大對創新成果轉化的支持力度。

大陸商務部 美國 關稅

延伸閱讀

再釋開放訊號 吳清會晤加拿大養老基金投資公司總裁：歡迎擴大對華投資

中美聯手打擊跨國犯罪 中資高層菲律賓撕票案 嫌犯自美遣返北京

東協場邊中美較勁…王毅與菲討論南海 魯比歐會韓日外長談台海穩定

高盛：陸投資占GDP比重未來恐跌破30%、AI產業難支撐經濟增速

相關新聞

陸商務部：中美正探討推進各自300億美元對等降稅框架

大陸商務部外資司司長孟華婷在23日舉行的國新辦記者會上透露，目前，中美雙方經貿團隊正在就貿易理事會架構、職能、運行模式等具體安排保持密切溝通，並探討推進各自300億美元規模的對等降稅框架安排。

加強監管房企借外債 傳大陸限制房企離岸貸款再融資

彭博引述知情人士報導，大陸進一步強化近期加強對海外借貸監管的舉措，正在限制房地產企業使用廣受歡迎的離岸貸款結構，該結構曾幫助部分企業渡過大陸房地產行業的艱難時期。

財政部長藍佛安：要破解「供強需弱」矛盾 還要加力支持科技創新

大陸財政部長藍佛安撰文指出，深入實施財政金融協同促內需一攬子政策，需要堅持短期擴需求和長期增後勁相結合。一方面，要立足當前，採取更加有力的措施，持續釋放消費潛力和投資活力；另一方面，要著眼長遠，加力支持科技創新、現代化產業體系建設等。

Hugging Face遭OpenAI「越獄」入侵 證實由中模型救場

開源AI平台Hugging Face(抱抱臉)日前遭OpenAI新模型自主「越獄」入侵，在嘗試重建攻擊時間線時，求助美國前沿模型卻遭拒絕回應；危急之際，Hugging Face改用中國企業智譜AI開發的開源模型「GLM-5.2」，成功協助分析逾1.7萬條日誌紀錄並完成事件響應。美企遇AI模型越獄攻擊，卻由中國模型救場，引發大量網民嘲諷。

「去中化」苦果 美車企：自駕系統成本暴增 驚掉下巴

美國強推網聯車「去中國化」禁令，卻意外引發自動駕駛系統成本暴增的震撼。一位美車企前高管透露，當他們對比採用含光學雷達的中國技術與非中國技術的自動駕駛系統成本時，「看到價格漲幅時，我下巴都驚掉了」。當美企受限禁令時，中國車在歐洲市場卻高歌猛進，歐洲6月每賣出3輛插電混動汽車，就有一輛是中國品牌。

環時：美國AI開源社區遭入侵 靠中國智譜GLM5.2大模型救場

據大陸官媒《環球時報》，上周，美國知名人工智慧（AI）開源社區HuggingFace系統遭一個AI代理人入侵，但美國頂尖的大模型拒絕提供幫助，最後是靠中國大隢的智譜 GLM5.2大模型來救場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。