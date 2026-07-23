陸商務部：中美正探討推進各自300億美元對等降稅框架

大陸商務部外資司司長孟華婷在23日舉行的國新辦記者會上透露，目前，中美雙方經貿團隊正在就貿易理事會架構、職能、運行模式等具體安排保持密切溝通，並探討推進各自300億美元規模的對等降稅框架安排。

她表示，中方正在就相關降稅安排建議，廣泛徵求國內企業、商協會、地方政府、美資企業商協會等利益相關方意見，美方也在就貿易理事會及對等降稅安排徵求公眾評論意見。雙方將保持密切交流，盡快商定具體產品降稅安排並推動實施，進一步拓展雙邊貿易。

據新華社，孟華婷表示，下半年，將繼續圍繞利用外資固穩促優目標，進一步塑造吸引外資新優勢，做好擴增量、穩存量、提質量各項工作。在擴增量方面，將繼續實施高水平對外開放，穩妥有序深化增值電信、生物技術、外商獨資醫院和職業技能培訓機構等領域的開放試點，支持北京市提升國家服務業綜合示範區建設水平，還將加快修訂推出關於外國投資者併購境內企業的規定。將持續打造投資中國品牌，精心設計一系列投資促進活動。

大陸商務部將落實好鼓勵外商投資產業目錄，引導外商投資有機高分子材料、高效節能磁懸浮動力設備等先進製造業，人形機器人研發、現代高端航運服務等現代服務業，鼓勵外資更多投向中西部和東北等地區。

孟華婷表示，大陸商務部還將推出措施，鼓勵外商投資服務業向融合化、數智化轉型，促進生產性服務業向專業化高端化延伸，生活性服務業提質升級，將進一步完善外資研發中心支持政策，便利引進更多外籍高層次人才，加大對創新成果轉化的支持力度。