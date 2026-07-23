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加強監管房企借外債 傳大陸限制房企離岸貸款再融資

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸發改委進一步限制房企離岸貸款，圖為大陸債務累累的建商萬科。圖／取自微博
大陸發改委進一步限制房企離岸貸款，圖為大陸債務累累的建商萬科。圖／取自微博

彭博引述知情人士報導，大陸進一步強化近期加強對海外借貸監管的舉措，正在限制房地產企業使用廣受歡迎的離岸貸款結構，該結構曾幫助部分企業渡過大陸房地產行業的艱難時期。

知情人士透露，近幾個月來，大陸國家發改委已告知部分銀行家，將不再允許本土房地產企業或以大陸房產作為抵押的跨境借款人，採用一種以「1+N」為形式的再融資結構。

在該架構下，債務的初始期限通常僅為364天，並可選擇進一步展期。這實際上使借款人（尤其是房地產建商），能夠在獲得發改委債務額度批准前就簽訂貸款協議。此外，隨着中國大陸收緊1年期及以上債券和貸款的海外借款額度的審批，融資延遲的情況更為普遍，該機制能夠幫助房企在獲得正式額度前建立資金緩衝。

報導指，最新監管舉措，加劇大陸建商在尋求債務再融資時面臨的挑戰。儘管房地產市場出現走穩跡象，但近期仍有若干中國大陸和香港的建商陷入困境，在與銀行經過數個月談判後，在最後關頭尋求貸款再融資。

知情人士稱，大陸發改委正尋求向企業和銀行家施壓，要求其更早規劃債務再融資，以更好管理風險。目前，其他一些行業尚未受到新限制措施的影響。

作為加強監管措施的一部分，發改委此前開始要求借款人，提供更多關於還款計畫和資金用途的詳細訊息。這導致期限為1年或更長的債券和貸款的海外融資，審批流程延長至4-6個月。監管的收緊，促使一些中國企業將重點放在發行短期債券，使其更難在投資需求與現金流之間取得平衡。

大陸 發改委 房地產

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