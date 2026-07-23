財政部長藍佛安：要破解「供強需弱」矛盾 還要加力支持科技創新

大陸財政部長藍佛安撰文指出，深入實施財政金融協同促內需一攬子政策，需要堅持短期擴需求和長期增後勁相結合。一方面，要立足當前，採取更加有力的措施，持續釋放消費潛力和投資活力；另一方面，要著眼長遠，加力支持科技創新、現代化產業體系建設等。

人民日報23日刊發藍佛安文章指出，破解「供強需弱」的矛盾，暢通國內經濟循環，不僅要著力釋放即期需求、穩定宏觀經濟，從長遠看還必須堅持擴大內需和優化供給雙管齊下，實現高水平動態平衡。一方面，要立足當前，採取更加有力的措施，持續釋放消費潛力和投資活力；另一方面，要著眼長遠，加力支持科技創新、現代化產業體系建設等，提升全要素生產率，持續提升供給質量。

文章強調，要做好政策跟蹤分析研判。開展政策動態評估分析，密切跟蹤消費升級和產業發展態勢，及時優化調整，更好激發經營主體積極性；加強政策研究儲備，緊扣居民消費、民間投資、供需結構優化等關鍵環節，持續豐富政策工具箱。