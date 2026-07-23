快訊

台積電尾盤作價收高5元 台股收漲25點

大熊受困電線桿頂！專家因這原因不敢打鎮定劑 最終下場曝光

酒後口角釀命案！南投埔里農路血案2移工倒下 兩嫌犯國姓鄉落網

聽新聞
0:00 / 0:00

環時：美國AI開源社區遭入侵 靠中國智譜GLM5.2大模型救場

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
美國知名人工智慧（AI）開源社區Hugging Face系統遭AI代理人入侵，最後是靠中國大陸的智譜GLM5.2大模型來救場。圖／取自中國經營報
美國知名人工智慧（AI）開源社區Hugging Face系統遭AI代理人入侵，最後是靠中國大陸的智譜GLM5.2大模型來救場。圖／取自中國經營報

據大陸官媒《環球時報》，上周，美國知名人工智慧（AI）開源社區HuggingFace系統遭一個AI代理人入侵，但美國頂尖的大模型拒絕提供幫助，最後是靠中國大隢的智譜 GLM5.2大模型來救場。

HuggingFace當地時間16日發布的聲明中稱，為了應對這一極不尋常的人工智慧入侵，他們立刻使用美國最頂尖的人工智慧大模型尋找解決方案。可當Hugging Face將自身遭入侵的資訊提交給這些美國閉源大模型時，對方卻拒絕幫助。因為這些閉源大模型的安全機制過於嚴苛和僵化，無法區分描述案情的受害者和實施入侵的作案者，選擇了「一刀切」。

於是Hugging Face立刻在本地部署智譜AI開發的GLM5.2大模型，並在這款中國大陸模型的幫助下，成功化解這次入侵。

當地時間21日，美國人工智能技術公司OpenAI與Hugging Face聯合發布的一份聲明指出，上周入侵Hugging Face的事件，是OpenAI公司的人工智能大模型失控後做出的。OpenAI承認，該公司的GPT-5.6 Sol模型和另一款能力更強的預發布模型聯合進行內部評估時失控，突破隔離測試環境，侵入了Hugging Face的系統。

OpenAI在官網發文說，此次內部評估在與互聯網高度隔離的「沙箱」環境中進行，僅能通過一套內部托管的第三方軟件安裝軟件包。模型在嘗試完成名為ExploitGym的網絡安全基準測試時，識別並利用了第三方軟件的一個「零日漏洞」，由此獲得互聯網訪問權限。模型推斷Hugging Face可能存有ExploitGym測試相關的模型、數據集和解決方案，利用多種攻擊手段找到進入Hugging Face系統的路徑。

OpenAI安全團隊發現內部異常活動，Hugging Face安全團隊在其基礎設施上檢測到並阻止相關活動，雙方正在展開聯合調查。

《環球時報》指出，通俗的解釋就是，根據OpenAI的說法，這起史無前例的人工智慧入侵事件，源於公司上周在內網對自家2款頂尖大模型進行能力測試，可測試中的大模型為了通過作弊取得更高的測試分數，竟然搞到了接入網上的權限。隨後它便徹底「放飛自我」，入侵了Hugging Face的後台系統，希望從Hugging Face的數據庫裡找到作弊的辦法。

美國 OpenAI 人工智能

延伸閱讀

OpenAI模型「爆走逃脫」！自己上網駭企業 駭客要2周它只用幾小時

OpenAI傳上修算力支出 預估2030年底前投入7,500億美元

美考慮禁用大陸AI大模型

貝森特控陸竊AI模型 將調查制裁

相關新聞

白宮指「月之暗面」竊取Anthropic技術 陸使館：中國尊重智慧財產權

白宮官員指控中國人工智慧（AI）新創公司「月之暗面」竊取美國人工智慧公司Anthropic的最先進AI模型，並違規使用輝達AI晶片。大陸駐美使館指美方說法完全沒有根據，籲美方停止抹黑和詆毀。

中國「晶片刻刀」出鞘 被西方「卡脖子」的技術獲突破

據大眾日報報導，濱化集團特種化學品事業部總經理劉騰表示，「從5N到6N，不是多提純一次，是一整套全新純化體系的建立。」。他口中的「6N」，是晶片產業的純度密碼-99.9999%。六個9，意味著每100萬個分子裡，雜質不能超過1個。報導稱，大陸已能自己生產28奈米到14奈米晶片刻刀。

彭博：中國繼續收緊財政 6月廣義財政支出同比降11.9%

大陸官方6月廣義財政支出同比下降11.9%，創去年10月以來最大降幅，顯示政府進一步收緊財政政策。彭博根據大陸財政部22日公布的數據計算得出上述數據。相比之下，同期廣義財政收入同比增長1.8%。

大陸AI開源模型被美盯上 川習9月磋商管制議題

在Kimi K3面世後，中美之間AI模型競賽升溫，美國同步微調自身的AI管制規定。美國財政部長貝森特近日表示，將調查中國大陸AI模型是否蒸餾美國的模型，如果發現海外模型竊取美國公司的技術成果，華府有權就這種盜竊行為施加制裁。

環時：美國AI開源社區遭入侵 靠中國智譜GLM5.2大模型救場

據大陸官媒《環球時報》，上周，美國知名人工智慧（AI）開源社區HuggingFace系統遭一個AI代理人入侵，但美國頂尖的大模型拒絕提供幫助，最後是靠中國大隢的智譜 GLM5.2大模型來救場。

東山精密海外倉庫光模組被盜 2700萬美金損失保險公司將賠付

蘇州東山精密製造股份有限公司23日在深交所「互動易」平台上，回應了海外倉庫有一批光模組失竊一事表示，已就相關產品足額投保貨物運輸險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。