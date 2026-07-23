白宮指「月之暗面」竊取Anthropic技術 陸使館：中國尊重智慧財產權

白宮官員指控中國人工智慧（AI）新創公司「月之暗面」竊取美國人工智慧公司Anthropic的最先進AI模型，並違規使用輝達AI晶片。大陸駐美使館指美方說法完全沒有根據，籲美方停止抹黑和詆毀。

白宮科技辦公室主任克拉齊奧斯（Michael Kratsios）在社交平台X發文指出，華府掌握的資訊顯示，月之暗面透過蒸餾Anthropic的先進AI模型Fable，取得技術，用作開發公司最新的AI模型Kimi K3。

他又指出，月之暗面已取得搭載輝達GB300 AI晶片的伺服器，並已在泰國使用，極可能是用來訓練旗下AI模型。克拉齊奧斯批評月之暗面意圖竊取美國專有技術，並削弱美國研究，做法令人無法接受。Anthropic則指，中國大陸竊取美國模型，為美國造成嚴重的國家安全風險。

美國財長貝森特稱，中國企業隱蔽且工業化規模的「蒸餾」，構成智慧財產權竊取時，華府將考慮實施制裁和列入貿易黑名單。

大陸駐美使館發言人劉鵬宇回應，美方說法完全沒有根據。他強調中國尊重智慧財產權，呼籲美方應該摒棄偏見，停止抹黑和詆毀中國在人工智慧產業發展方面取得的成就。

Kimi K3是月之暗面新一代開源模型，總參數達2.8兆，為目前全球參數最大的開源模型。模型被指「蒸餾」Claude Fable，月之暗面企業業務負責人黃震昕早前否認，強調K3性能躍升的核心來自底層原創架構創新，並非對現有模型「蒸餾」復刻。