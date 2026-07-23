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彭博：中國繼續收緊財政 6月廣義財政支出同比降11.9%

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸山西長治市中國銀行1家分行，員工正在清點人民幣。路透資料照
大陸山西長治市中國銀行1家分行，員工正在清點人民幣。路透資料照

大陸官方6月廣義財政支出同比下降11.9%，創去年10月以來最大降幅，顯示政府進一步收緊財政政策。彭博根據大陸財政部22日公布的數據計算得出上述數據。相比之下，同期廣義財政收入同比增長1.8%。

今年上半年，廣義財政赤字為4.57兆元（人民幣，單位下同），較上年同期減少13%。

報導稱，隨著財政持續緊縮拖累整體投資，中國第2季經濟增長放緩幅度超出預期。不過，隨著高層要求加快落實已推出的穩增長政策，以確保全年經濟增長達到4.5-5%的目標區間，政策立場仍可能趨於寬鬆。

渣打銀行經濟學家丁爽等人在22日發布的報告中指出，財政支出放緩「似乎是在第1季經濟強勁增長後，政府有意對財政支出節奏進行微調。」他們表示，在今年3月獲批的預算框架下，政府仍擁有充足的財政空間。

大陸財政部在22日舉行的新聞發布會上表示，將繼續實施更加積極的財政政策。

路透22日報導，受消費持續疲弱拖累，中國經濟今年第2季同比增長4.3％，季度增速降至3年多來最低水平。今年上半年，中國政府土地出讓收入同比下降31.5%至9,778億元，降幅較今年前5個月的28.7%進一步擴大。

據彭博測算，在政府4本預算（一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算）中，規模最大的一般公共預算中，基礎設施相關支出今年第2季度同比下降近9%。同時，教育、醫療衛生、社會保障和就業等民生領域支出合計同比增長4.9%。

財政收入方面，今年上半年，大陸全國一般公共預算收入12.1兆元，同比增長4.7%，主要受工業品價格回升、企業盈利改善，以及股票交易活躍和進口增長帶動。

彭博 大陸 大陸財政部

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