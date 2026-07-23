東山精密海外倉庫光模組被盜 2700萬美金損失保險公司將賠付

蘇州東山精密製造股份有限公司23日在深交所「互動易」平台上，回應了海外倉庫有一批光模組失竊一事表示，已就相關產品足額投保貨物運輸險。

據澎湃新聞，有投資人在互動易上詢問東山精密，網稱「索爾思海外倉庫／物流一批DML光晶片、半成品光模組失竊，價值2,700萬美元，這批存貨無法交付客戶，直接產生20%損失。」

東山精密回應，子公司索爾思光電在2026年6月有1批光模組產品在運輸過程中發生了損失，公司於第一時間報警，並通知貨物運輸險的承保方。經確認，該公司已就相關產品足額投保了貨物運輸險，公司綜合保險條款、保險專家意見判斷，本次出險預計能夠得到足額賠付。

經公司預估，本批次貨值損失不會對公司利潤產生重大影響，且未達到公司上一年度經審計淨利的10%，對經營業績的影響極低，「公司生產經營平穩有序」。

業績方面，東山精密最新揭露的2026年半年度業績預告顯示，預計上半年將歸母淨利29-30億元人民幣，年增282.58%-295.78%。

對於績效成長，東山精密稱主要源自三個方面，一是消費電子、汽車零組件等傳統核心業務經營根基穩固，業績穩步提升，為公司築牢穩定盈利基本盤；二是光模組業務整合效應初步顯現，新增產能的爬坡及及新客戶的導入符合預期，收入與盈利實現較大增長；三是公司前期布局的資料中心相關產業投資逐步形成收益，有效增厚當期整體利潤。