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陸青年失業率恐逼近20%

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸青年就業市場壓力升溫，除面臨創紀錄畢業生湧入勞動力市場，人工智慧（AI）加速取代部分初級職位也帶來衝擊。彭博估，大陸青年失業率未來兩個月可能逼近20%。大陸統計局日前公布，6月16至24歲勞動力城鎮調查失業率為14.9%，青年就業壓力持續升高。

彭博報導，大陸青年失業率可能正朝三年多前水準攀升。青年失業率通常在6月觸底，但隨更多畢業生進入勞動力市場，夏季晚些時可能大幅上升。大陸教育部數據顯示，今年將有創紀錄的1,270萬高校畢業生進入就業市場，較2025年增加近4%。

大陸國家統計局21日數據顯示，6月16至24歲勞動力城鎮調查失業率為14.9%，是北京當局兩年多前將大學在校生排除統計樣本後的同期最高水準；在調整統計口徑前，青年失業率一度突破20%。

澳新銀行集團經濟學家邢兆鵬預計，隨勞動力「供過於求」加劇，未來兩個月大陸青年失業率將逼近20%。他表示，「受周期性和結構性挑戰共同影響，就業壓力仍在加大」，主要因素包括內需疲軟及AI在職場中的應用。

大陸青年就業前景惡化，凸顯北京當局面臨挑戰。

失業率 青年 彭博

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