高盛：陸經濟K型分化加劇

近期市場熱議中國大陸經濟陷入「K型分化」，高盛判斷，地產與居民內需兩大傳統增長動力持續承壓的同時，科技製造與出口正在成為支撐大陸經濟的新核心支柱，K型分化的情況將加劇。

大陸統計局近日發布的2026年上半年經濟數據來看，以高端製造、數智經濟為代表的新動能對GDP貢獻率突破四成，另一邊是消費、投資等內需指標走弱。

高盛首席中國經濟學家閃輝預估，2026年大陸實際GDP增速預計為4.7%，處於政府設定的4.5%-5%目標區間內，出口仍是主要成長引擎，AI相關產品與高技術製造業表現亮眼，內需、投資與房地產仍偏弱，下半年政策可望釋放寬鬆訊號。

高盛報告顯示，大陸經濟結構性分化仍在擴大，新舊產業、內外需求、不同行業之間呈現典型的K型走勢，這一特徵也同步反映在資本市場表現中。

高盛指出，出口端是當前大陸經濟增長的核心亮點。以美元計價的商品出口2026年預計年增10.5%，顯著高於2025年的5.4%。更重要的是，科技產品成為出口增長的核心引擎，且正從「低價走量」向「技術溢價」升級。

內需端則延續承壓態勢。高盛指出，大陸固定資產投資整體走弱，前5月整體下降4.1%，行業內部分化極為顯著：代表新質生產力的工業機器人、半導體等領域產出持續高速增長，而平板玻璃、水泥等傳統建材行業規模持續收縮，新舊產業的增長落差持續擴大。

大陸AI相關產業鏈表現亮眼，但消費、投資等內需指標走弱。對此，美國聯準會前高級經濟學家、上海交通大學上海高級金融學院實踐教授胡捷對《每日經濟新聞》表示，核心是要解決居民端的消費動力問題。

胡捷指出，從當前情況看，大陸居民消費潛力的進一步釋放面臨一些挑戰。一是部分居民可支配收入仍有提升空間；二是收入增長預期有待進一步穩定；三是就業安全感還需持續增強。這些都是發展過程中需要逐步解決的問題。此外，居民還有對未來生活的擔憂，養老、住房、醫療、子女教育等方面的保障體系需要繼續完善。

關於AI是否能挑起經濟大樑，胡捷指出，從產業潛力來看，AI無疑將成長為未來的核心產業，對經濟增長的拉動作用會逐步顯現。