中芯晶片進化 等效5奈米

在未有先進曝光機之下，外界高度關注中芯國際能達到的最高製程，中芯國際聯合創始人謝志峰近期證實，大陸邏輯晶片（CPU、GPU等）領域已達到等效7奈米、5奈米水準，他指出，中芯國際的技術命名並非7奈米、5奈米，而是從14奈米開始，之後叫N+1、N+2、N+3。

謝志峰於2001年追隨張汝京回大陸參與創辦中芯國際，在公司任職約十年，歷任投資中心副總裁、系統晶片研發中心副總裁、歐亞業務中心總經理等職務，2011年離開中芯國際。

IT之家引據「芯勢產業深談」報導，謝志峰認為，從趕超角度來說，只要達到等效的一個性能，要稱5奈米、2奈米、1.8奈米根本不重要。關鍵是系統性能能達到這個水準，可以用三D堆疊的方法，華為韜定律就是講全面地在晶片級別、封裝級別、系統級別減少延遲。

謝志峰直言別迷信先進製程，三星5奈米工藝的驍龍888及4奈米工藝的驍龍8 gen 1雖然工藝先進，但是實際體驗並不好。謝志峰稱，最後做成晶片客戶滿意，目的達到即可。