大陸AI大模型市場競爭 轉向差異化布局

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸AI大模型競爭升溫，月之暗面Kimi K3發布後，帶動市場關注定價策略變化。陸媒指，Kimi K3每百萬Token API價格較K2.6提高2.1倍至2.7倍。但阿里千問、DeepSeek等仍採低價策略。專家認為，市場競爭正從價格戰轉向差異化布局。

Kimi K3擁有2.8兆參數、100萬Token上下文窗口，是全球參數量最大的開源權重模型。阿里千問近日上線Qwen3.8-Max預覽版模型，參數規模達2.4兆。報導指，兩款模型均突破2兆參數，顯示大陸大模型訓練能力持續提升。

而隨模型性能提升，大陸大模型開始具備提價條件。Kimi K3 API調用價格為每百萬Token輸入人民幣20元、輸出人民幣100元，較K2.6分別提高2.1倍及2.7倍。有業內人士認為，這顯示大陸大模型正從「性價比替代者」轉向「技術並跑者」。大陸工信部信息通信經濟專家委員盤和林指，「更大的投入必然需要更高的收費」，說明大陸大模型正在擺脫過去價格戰束縛。

高定價並非所有大陸大模型公司共同選擇。DeepSeek、阿里千問、字節豆包仍維持低價策略。以DeepSeek旗艦模型V4-Pro為例，其非高峰時段每百萬Token輸入與輸出價格分別為人民幣3元和6元，僅為Claude Fable 5零頭。

DeepSeek 大陸 月之暗面

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