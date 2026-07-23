大陸AI開源模型被美盯上 川習9月磋商管制議題

在Kimi K3面世後，中美之間AI模型競賽升溫，美國同步微調自身的AI管制規定。美國財政部長貝森特近日表示，將調查中國大陸AI模型是否蒸餾美國的模型，如果發現海外模型竊取美國公司的技術成果，華府有權就這種盜竊行為施加制裁。

正值中美兩國將對雙方AI設限之際，大陸外交部長王毅昨（22）日在菲律賓馬尼拉舉行的東南亞國家協會外長會議期間，與美國國務卿魯比歐舉行雙邊會談，會談焦點傳出是AI相關管制與今年9月的「川習會」。

大陸開源模型崛起，正挑戰OpenAI和Anthropic等美國企業的領先產品，引發美國科技高層和政府官員對在AI競賽中領先地位能否持續的擔憂。中美雙方再度從外交層面直接協調AI領域的政策分歧，針對模型「蒸餾」再起爭論，相關動向牽動全球半導體與AI產業鏈敏感神經。

蒸餾是一種AI訓練方法，規模更小、功能較弱的模型可以透過蒸餾技術，提取更強大模型的輸出資料。Anthropic上月致函美國參議院銀行委員會，指阿里巴巴對Anthropic發動大規模的蒸餾攻擊；也有言論認為Kimi K3蒸餾自Anthropic的Claude，但月之暗面企業業務負責人黃震昕澄清，K3性能躍升的核心來自底層原創架構創新，並非對現有模型蒸餾復刻。

路透報導，魯比歐與王毅會晤正值全球兩大經濟體處於脆弱的「休戰」狀況下，而川普日前指控中國干預美國選舉，北京則否認相關指控，使局勢增添變數。外界預期兩人將討論美中兩國領導人可能舉行的峰會。

魯比歐會後表示，他與王毅談了很多關於大陸國家主席習近平計劃訪美的事宜，雙方有分歧但他們的工作就是管理分歧，且存在潛在的合作空間，雙方未有討論關於干預選舉的事情。

據了解，大陸相關部門近期正與大陸AI業者、晶片廠密集研議，擬進一步設立AI大模型與核心半導體技術的出口管理機制，核心原則是在不切斷正常國際技術合作的前提下，堵住核心演算法、高價值技術資產無監管外流的漏洞。

大陸也正在討論是否收緊對AI和半導體技術的出口管制。路透稱，美中兩國計劃在9月就AI問題舉行會談，貝森特將代表美國出席。