人民幣上半年升值3%！三大關鍵力量浮現 專家：後市仍有升值空間

人民幣對美元中間價今年上半年升值3%，中國金融網分析，人民幣升值背後的三大邏輯包括貿易順差、企業鎖匯創歷史新高及中國經濟正在改變。

中國金融網報導，人民幣升值的第一個邏輯來自貿易順差，這是實打實的真金白銀。2026年上半年，中國貿易順差5,760億美元，雖然較去年同期略降，但仍為歷史同期次高。

摩根大通私人銀行亞洲區宏觀策略主管唐雨旋指出，過去中國出口重點是量，今年部分品類開始呈現量價齊升，相關出口企業利潤率明顯提升。機電產品出口上半年增長20.1%，占出口比重63.5%。 以記憶體晶片相關出口為例，積體電路、記憶體等品類上半年同比增長約86%，占商品出口總額比重由去年6%-7%上升至約12%。

貿易順差是匯率最硬的底牌。 當美元回流全球、資本流動波動加劇時，貿易順差提供的外匯供給，形成了人民幣匯率最直接的支撐。

第二個邏輯，來自企業對匯率的態度。今年前五個月，企業外匯套期保值比例升至34.4%，比2025年提高4.5個百分點，創歷史新高。以人民幣開展跨境貿易結算的比例約為30%。

在全球通膨高漲、匯率波動加劇的背景下，企業不僅沒有減少匯率避險，反而更願意花錢做套保。原因很簡單：套保要花錢—當匯率大起大落時，企業不敢做套保，因為「鎖」錯了方向虧更多。套保比例創下新高，恰恰說明人民幣的可預期性在增強。

34.4%的套保比例，是企業在用真金白銀投票—匯率越穩，企業越敢「鎖匯」。而企業的鎖匯行為，又進一步穩定了市場對匯率的預期，形成一個正向循環。

第三個邏輯，是市場對中國經濟的認知在發生變化。2025年，中國CPI連續多月低於1%甚至負增長。2026年上半年，CPI溫和回升至1%左右，核心CPI上漲1.2%，物價正從通縮憂慮走向溫和回升。

IMF在近期下調全球經濟增長預期的同時，上調了中國全年經濟增長預期0.2個百分點。

中國人民銀行副行長鄒瀾在國新辦發佈會上的定調很明確：人民幣對美元匯率運行在6.8元附近，大致處於近些年的中值水準—央行不覺得需要強力干預，市場也不覺得需要恐慌。

中銀證券全球首席經濟學家管濤指出，今年人民幣升值有三大利多因素：宏觀敘事改善、外部經貿形勢趨於緩和、外需表現強勁。K型復甦為人民幣提供了情緒面和基本面支援。但管濤也提醒，美元利率和匯率前景不明、新舊動能轉換陣痛、地緣政治風險等不確定性仍然存在。

中國人民銀行副行長鄒瀾說，推動升值和貶值的因素都有，人民幣匯率預計會繼續雙向波動。

法人機構預計未來6至12個月人民幣仍有小幅升值潛力，呈現有管理的溫和升值趨勢。但雙向波動是常態，鎖匯仍是必修課—就像天氣預報說可能下雨的時候，正常人都會帶把傘。