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德媒：中國宣揚開放普惠 與美競逐AI治理主導權

中央社／ 台北22日電

中國國家主席習近平日前在AI大會致詞時說「鼓勵開源開放」。大陸官媒也宣揚「堅持不搞技術封鎖」。德媒分析認為，中國將「開源和普惠」作為AI敘事，以對抗美國主導的「閉源生態」。

2026世界人工智能（慧）大會（WAIC）17日在上海開幕，習近平首次出席並發表談話。

路透社評論，這是習近平迄今最明確闡述中國希望塑造全球AI治理體系的一次講話。習近平還批評「將國家安全概念泛化」的做法。講話中雖未明確提及美國，但北京將自身定位為AI新秩序倡導者以挑戰美國主導地位已不言而喻。

德國之聲（DW）中文網報導，中國的AI模型大多採用開放權重模式。深度求索（DeepSeek）、智譜科技的GLM5.2和月之暗面的Kimi K3等中國領先模型採用MIT許可證（MIT License）發布，允許用戶自由下載、部署、修改、分發及進行商業化應用。但也有中國公司，例如字節跳動，選擇不發布模型權重。

荷蘭萊登大學（Leiden University）研究中國數位技術政策的學者克萊默絲（Rogier Creemers）對德國之聲表示，今年WAIC釋放的重要訊號包括，AI已是北京的政治優先事項之一，中國意圖通過支持開源模型和倡導人工智慧驅動的工業化，在國際舞台上與美國競爭，並希望獲得「全球南方國家」的支持。

克萊默絲認為，目前中國AI模型在模型權重方面相當開放，但在原始碼層面的開放度稍遜一籌。

他表示，中國的目標是激勵世界其他地區採用中國模型，從而為中國技術創造市場，確保中國能參與未來的技術浪潮。

習近平 WAIC 上海

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