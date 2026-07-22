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再釋開放訊號 吳清會晤加拿大養老基金投資公司總裁：歡迎擴大對華投資

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
圖為中國大陸證監會主席吳清（圖右）21日會見加拿大養老基金投資公司總裁兼首席執行官葛拉漢（John Graham，圖左）。圖／取自大陸證監會網站
圖為中國大陸證監會主席吳清（圖右）21日會見加拿大養老基金投資公司總裁兼首席執行官葛拉漢（John Graham，圖左）。圖／取自大陸證監會網站

在外資對中國大陸市場信心受到考驗之際，中國大陸證監會再向國際投資者釋放開放訊號。中國大陸證監會主席吳清21日會見加拿大養老基金投資公司總裁兼首席執行官葛拉漢（John Graham），並表示歡迎國際投資者擴大對華投資，共享中國經濟和資本市場改革發展紅利。

據大陸證監會網站22日消息，吳清於21日在北京會見葛拉漢，雙方就全球及中國經濟金融形勢、投資中國資本市場等議題交換了意見。吳清在會晤中稱，在複雜多變的國際形勢下，今年上半年中國經濟運行總體平穩，保持向新向優發展態勢，展現出韌性與活力。證監會將堅持穩中求進，堅決維護資本市場平穩健康運行，穩步擴大高水平制度型開放，持續提升外資參與資本市場的便利度。

吳清接著表示，歡迎包括加拿大養老基金投資公司在內的國際機構投資者擴大對華投資，共享中國經濟和資本市場改革發展紅利。

而大陸證監會新聞通稿中，葛拉漢則說道，加拿大退休基金投資公司作為全球布局的長線投資機構，高度關注並持續看好中國經濟改革發展成效，長期將中國作為其全球投資的重要區域之一，未來將繼續實踐價值投資理念，積極佈局投資中國。

不過，從該基金近年投資動向來看，其對大陸市場的布局已轉趨審慎。新加坡聯合早報提到，加拿大養老基金投資公司截至2026年3月31日管理的基金淨資產規模約7933億加元，是全球規模最大的養老基金投資機構之一。該公司從2008年起就開始投資中國大陸商業地產項目，後擴大至房地產、上市股票、私募股權、醫療健康等領域。

然而，該基金近年明顯變得更加謹慎，基金2026財年年報稱，自2025財年起對中國大陸採取了更具選擇性的投資策略，並因政策和市場不確定性降低風險敞口；2025年還以約2.35億加元出售與龍湖合作的四個房地產項目權益。

中國大陸 資本市場 大陸

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