呼應新質生產力 日媒：中國國家隊轉向科技股

日媒今天報導，支撐中國股市的「國家隊」投資方向出現改變，從以往追蹤大型股指數的指數股票型基金（ETF），轉向半導體、人工智慧（AI）等科技股。

日經中文網報導，中國「國家隊」過去主要投資對象一直是追蹤滬深300指數的ETF。由於滬深300指數由市值最大的股票組成，金融股等少數行業權重過高，有行業過度集中的問題，與「新質生產力」經濟發展方向存在一定偏離。

報導分析，在這一背景下，「將國有資本優先投向半導體、人工智慧、機器人等國家戰略產業，成為順理成章的選擇」。

上證綜合指數21日僅上漲1.79%，而由上海科創板50支股票組成的上證科創板50成份指數則大漲10.73%。

中國國新控股和中國誠通控股集團19日宣布將增持中國A股。其中，中國誠通明確表示將大幅增加對國有企業和科技企業股票及ETF的持有，凸顯對科技領域的重視。

中國國新控股和中國誠通都是中國國務院國有資產監督管理委員會監管的國有資本運營公司，是「國家隊」的核心成員。

報導指出，與「國家隊」的動作相呼應，市場資金也正集中流向科技類ETF。科創板50指數17日創下約一個月來的新低後，於20日反彈。追蹤科創板50指數、由華夏基金管理的ETF成交額較17日激增至1.7倍，21日仍維持高成交水準。

國金證券發布的ETF週報顯示，13日至17日一週內，股票型ETF共吸引人民幣2090億元資金流入。其中，科技板塊吸引309億元資金，遠高於金融地產板塊的75億元和醫藥生物板塊的17億元。