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大陸上半年證交印花稅近倍增 賣地收入年減3成

中央社／ 上海22日電

中國財政部今天公布2026年上半年財政收支情況，其中，證券交易印花稅大增97.3%，反映股市交易活躍。國有土地使用權出讓收入大減31.5%，顯示房市持續低迷。

據中國財政部官網，今年上半年，全國一般公共預算收入人民幣12兆1047億元（約新台幣57.8兆元），較去年同期增長4.7%。其中，全國稅收9兆7865億元，較去年同期增長5.3%。

陸媒第一財經報導，稅收被稱為「經濟晴雨表」，今年上半年這一增速明顯高於去年全年（0.8%）和去年同期（-1.2%）。稅收穩定增長，顯示經濟運行穩定。

分稅種來看，今年上半年個人所得稅保持較快增長（13.1%），重新回到第3大稅種位置。受今年以來貨物進出口快速增長帶動，今年上半年進口貨物增值稅、消費稅（11.8%）和關稅（5.1%）收入也增長較快。消費稅則年減3.4%，滑落至第4大稅種。

值得注意的是，今年以來股市成交活躍，帶動上半年證券交易印花稅大幅增長（97.3%）；恢復對新能源汽車徵收車購稅，使得今年上半年車購稅收入也增長較快（13.7%）。

另外，受房市低迷影響，契稅年減14.7%；土地增值稅年減15.3%，顯示房地產市場仍在持續調整中。

報導指出，政府財政收入除了一般公共預算收入外，以賣地收入為主的政府性基金收入也是政府重要財源。受房市和土地市場低迷影響，賣地收入依然明顯下滑，也使政府性基金預算收入大幅下滑。

中國財政部數據顯示，上半年，全國政府性基金預算收入約1兆5244億元，年減21.6%。其中，地方政府性基金預算中，國有土地使用權出讓收入9778億元，年減31.5%。整體來看這一降幅不斷擴大，明顯高於去年同期（-6.5%）。

支出方面，中國財政部數據顯示，今年上半年，全國一般公共預算支出14兆3329億元，年增1.5%。報導指出，為了穩經濟，今年中國繼續實施更加積極的財政政策，保持一定的財政支出力度。

從主要支出項目來看，民生支出保持較快增長，今年上半年社會保障和就業支出2兆6360億元，年增7.6%；衛生健康支出1兆2191億元，年增10.8%；基建類支出則明顯下滑。

消費稅 土地增值稅 印花稅

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