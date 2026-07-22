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富士康「旺季已來」 蘋果iPhone 18系列手機傳出已在量產

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
富士康鄭州科技園區生產車間。圖／取材自河南日報
富士康鄭州科技園區生產車間。圖／取材自河南日報

蘋果新一代iPhone 18系列手機據報已正式進入量產階段。陸媒引述消息人士稱，進入7月，蘋果iPhone 18系列手機已在量產，正處於產能爬坡階段。

綜合中國證券報、IT之家等陸媒報導，蘋果iPhone代工組裝廠商富士康目前已進入招工高峰期。「鄭州富工聯招募」的頁面顯示，目前的薪水已經達到旺季高水平，強調早入職、多增收。

招募分為小時工和返費工（指的是做滿規定期限後，可額外領取一筆費用），以鄭州富士康港區A事業群來看，目前小時工最高可拿每小時人民幣27元（合約新台幣129元），返費工最高可拿人民幣7500元（合約新台幣36000元）。

蘋果iPhone近期在大陸市場表現較為強勁。研究機構 Counterpoint數據顯示，2026年第二季，大陸智慧型手機市場整體出貨量下降 2%。蘋果同期實現逆勢增長，iPhone出貨量增長23%，市占率到18%，僅次華為。

Counterpoint認為，由於零部件成本上漲，推動安卓手機廠商普遍提高售價，蘋果相對穩定的定價策略增強市場競爭力。此外，部分消費者預期蘋果手機將在2026年第三季度漲價，也可能推動部分用戶提前購買。

綜合中國證券報、IT之家等陸媒報導，蘋果iPhone代工組裝廠商富士康目前已進入招工高峰期。圖／取自鄭州富工聯招募微信公眾號
綜合中國證券報、IT之家等陸媒報導，蘋果iPhone代工組裝廠商富士康目前已進入招工高峰期。圖／取自鄭州富工聯招募微信公眾號

富士康 蘋果 人民幣

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