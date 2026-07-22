不敵中國乳品市場低迷 明治出售在陸3家子公司

日本明治控股宣布，以約76億日圓出售大陸3家乳品子公司，反映大陸乳品市場需求疲弱、競爭加劇。明治此前已陸續停產上海冰淇淋工廠、退出蛋白粉品牌SAVAS。

近年大陸乳品銷售持續下滑，蒙牛、光明乳業等本土業者業績也同步走弱。

日經中文網22日報導，日本明治控股公司21日宣布，將在中國經營牛奶和優格的3家子公司出售給上海澳雅食品。

此次出售「明治（中國）投資」、「明治乳業（天津）」、「明治乳業（蘇州）」，金額合計約為76億日元。3家企業主要生產牛奶和優格。

澳亞集團以乳牛養殖和生乳生產為核心業務，也從事乳製品銷售和通路銷售。分析指出，此次收購意味著其將進一步補充下游製造能力，向乳製品加工環節延伸。

面對中國消費力疲弱導致競爭環境惡化。明治將把經營資源重點投向作為重點領域的可可業務。

3月25日，明治對中國業務認列減損損失，金額擴大至194億日圓，乳品與B2B業務、巧克力、冰淇淋分別減值27億、88億、79億日圓。明治稱，自2023財年以來，公司已針對乳品和B2B業務實施了提升盈利能力和改革成本的相關舉措，但營收增長持續低於預期。

當時，明治也已暫停上海冰淇淋工廠的生產，原因是預期冰淇淋市場低迷仍將持續一段時間，也退出SAVAS業務，這一主打蛋白粉的品牌屬於明治中國營養食品的核心。

從整體市場來看，過去4年，大陸乳品產業受供給增長與終端需求疲軟的衝擊。2025年，大陸牛奶產量增長0.3%至4,091萬噸，但乳製品產量下降1.1%，主產省生鮮乳價格下降7.8%。

尼爾森IQ數據顯示，2025年，大陸乳品整體通路銷售年減8.6%。2026年1月，乳品全通路銷售下滑17.2%。其中，實體通路銷售下滑22.3%。不只明治面臨虧損，蒙牛、光明乳業的業績表現也同步下滑。

台灣牛奶價格日前也引起不少討論，大陸國台辦發言人朱鳳蓮當時表示，大陸今年5月城市鮮奶平均零售價每公升人民幣11.5元，約為台灣奶價的一半，並指大陸生鮮奶源供應穩定、品質優秀、性價比高，兩岸在奶製品領域合作潛力巨大。