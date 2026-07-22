瑞銀：西方企業開始採用中國AI模型崛起 地緣政治成關鍵變數

瑞銀報告指出，愈來愈多西方企業認為中國AI大型模型已足以應付多數任務，成本僅約美國頂尖模型的15-20%，且今年3月中國開源AI模型企業採用率較去年10月明顯成長。瑞銀認為，進出口管制等地緣政治因素將成為左右產業發展的重要變數。

瑞銀新興市場及亞太股票策略團隊日前發布報告《中國AI對全球AI主題的影響：正確問題及其可能答案的指南》指出，越多越多西方用戶認為中國AI大模型「足以完成大多數任務」，而成本僅相當於美國頂尖模型的15-20%。

UBS Evidence Lab的企業調查顯示，截至2026年3月，中國開源AI大模型的企業採用率已達到4%，2025年10月這一使用率尚為0；DeepSeek模型使用率則從2025年10月的3%，提升至今年3月的4%。

瑞銀提到，地緣政治在塑造AI產業格局中的作用至關重要。各國政府正逐步加強對AI模型業者兩大核心問題的管控。一是本國AI產品可向海外客戶出口銷售的範圍（出口管制），二是海外AI產品可在本國境內提供服務的範圍（進口管制）。

出口管制方面，美國政府曾對Anthropic旗下Mythos、Fable兩款模型施加出口限制，在廠商作出相關承諾後，部分限制措施後續放寬；中國監管部門也傳出計劃限制海外客戶使用大陸高階大模型，並收緊對AI和半導體技術的出口管控。

進口管制方面，阿里、智譜、DeepSeek等中國主流國產大模型仍面向全球客戶（包含美國市場）開放使用，亞馬遜AWS、微軟Azure等雲端服務業者也在自有托管服務中提供中國國產大模型應用程式介面。

瑞銀指出，對於可部署在美國企業自有機房、或是AWS這類美國本土雲端平台的開源模型，政策敏感度相對更低；但如果採用API串接、模型即服務（MaaS）模式，模型本身、訓練數據、使用者推論資料可能儲存於境外，相關業務更容易受到監管重點關注。

瑞銀強調，在西方最受歡迎的中國模型是開源模型，其推論計算主要發生在更靠近終端用戶（或同一國家內）的資料中心。AWS等領先大型雲端服務業者普遍托管並提供中國大模型服務，大量西方用戶請求不太可能由中國境內資料中心的部署來處理。

這意味著，即使OpenAI、Anthropic等美國模型提供商不得不面對日益激烈的中國同業競爭，中國模型日益流行的趨勢與美國大型雲端服務業者持續增加資本支出並行不悖。