歐盟重罰阿里「全球速賣通」 中國商務部嚴正關切

歐盟執委會（EC）宣布「全球速賣通」違反「數位服務法」（DSA），處以5.5億歐元（約新台幣203億元）罰款。中國商務部今天表達強烈不滿與嚴正關切。

「全球速賣通」是阿里巴巴集團旗下的跨境電商平台。歐盟執委會日前指出，「全球速賣通」被裁罰5.5億歐元的原因是未盡到「數位服務法」所規定的義務，未能盡責評估並降低平台上銷售非法、不安全或仿冒產品的相關風險。同時責令平台採取行動改善。

中國商務部今天表示，注意到有關情況，對此表示強烈不滿和嚴正關切。中方堅決反對歐方以平台監管為由設置數字（數位）壁壘，並採取歧視性措施，限制打壓中國電商企業在歐正常經營。

中國商務部敦促歐方停止利用法律條文的模糊性濫用自由裁量權，應公平、公正對待中國企業。

中國商務部表示，將堅定支持中國企業運用法律武器維權，並將採取有力措施堅定維護企業利益。