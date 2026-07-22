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大陸車業非理性競爭 中汽協：同質性高、利潤率低

中央社／ 台北22日電

中國汽車工業協會（中汽協）副會長兼秘書長付炳鋒在一場汽車論壇上表示，今年上半年上市新車達500多款，產品同質化嚴重，中國車業非理性競爭，行業利潤率已降至3.4%。

據澎湃新聞22日報導，付炳鋒今天在2026中國汽車論壇上表示，汽車產業是重要的經濟發展支柱，去年汽車製造業營收逾人民幣11兆元（約新台幣51.7兆元），占全國製造業比重10%左右，汽車消費占社會消費品零售（社零）總額比重也在10%左右。

他說，汽車市場競爭加劇，產業問題更加凸顯，目前中國汽車行業正從增量市場轉向存量市場，短期市場波動難免。汽車產業具備鮮明的規模經濟屬性，高額研發投入、供應鏈布局、技術更新都需要充足的銷量以攤平成本。

付炳鋒點出中國車業非理性競爭問題。他說，近年國內新車內需消費約維持在2500萬輛左右，可以合理支撐產業良性發展；不過中國汽車行業品牌眾多，在售品牌高達130多個，加上產品同質化嚴重，光是今年上半年，上市新車達500多款。

他認為，大多數車企追求「大而全」的產品布局，車企規劃的戰略目標嚴重脫離市場可承受空間，引發行業普遍焦慮，進而導致一系列非理性競爭問題；在激烈競爭下，行業利潤率已降至3.4%。

付炳鋒認為，面對轉型，企業競爭更要守住底線、回歸理性，要深耕差異化，找到自身定位，摒棄短期機會主義，樹立長期發展理念，鍛鍊核心競爭力，穩步參與國際競爭，堅持長期主義，不要過度焦慮導致偏離原有方向。

汽車行業數據發布機構中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會（乘聯分會）最新統計資料顯示，今年1至5月汽車行業利潤率為3.4%，遠低於下游工業企業利潤率同期平均水準6.1%。

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