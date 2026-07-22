聽新聞
0:00 / 0:00
不只「車厘子自由」...陸去年進口榴槤逾186萬噸 是2022年2倍
大陸國新辦22日舉行「開局起步十五五」系列主題記者會，海關總署新聞發言人、副署長王軍提到，2022年以來，中國大陸先後完成越南、馬來西亞、寮國等5國榴槤輸陸准入，進口來源持續拓寬。2025年榴槤進口達到186.8萬噸，數量比2022年翻了一番（2倍）。
據光明網，王軍在記者會上表示，「從車厘子（櫻桃）自由到榴槤自由，越來越多的全球好物飛入尋常百姓家」，他稱這是中國大陸持續開放市場、與全球共享發展機遇的生動體現，也是不斷擴大進口、滿足人民群眾高品質生活需要的真實寫照。
王軍也提到，目前中國大陸已成為全球160多個國家和地區的主要貿易夥伴，進口商品來源更廣、品類更多、結構更優。包含大洋洲的牛奶、非洲的咖啡、歐洲的冰鮮三文魚（鮭魚），都已飄洋過海進入中國老百姓的「購物車」。
王軍稱，今年以來，大陸新增79個國家、264種次農食產品准入，農食產品進口來源地已經覆蓋全球150多個國家和地區。「我們將在確保安全的前提下，不斷最佳化農食產品檢疫准入程序，拓寬多元化進口市場。」
據星媒聯合早報，2024年8月，馬來西亞正式獲准向中國大陸出口整顆新鮮榴槤，打破以往僅能出口冷凍榴槤、果泥及加工品的限制，促使該國新鮮榴槤對陸出口呈現爆發式增長，去年對陸出口增加500%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。