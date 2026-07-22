「重建中國消費者信心」 Nike終止陸經銷商線上銷售

大陸運動零售運營商「滔搏」收到Nike正式通知，集團目前在大陸的Nike產品線上平台銷售，將於2027年1月1日起全面終止。Nike表示，中國的市場通路已變得過於分散且混亂，相關舉措是為了重建中國消費者的信任。

滔搏表示，儘管存在短期負面影響，集團將本著互惠互利的原則，就線下銷售安排致力與Nike保持緊密合作。這項消息使滔搏的股價今天一度下跌26.2%，低見1.41港元。

滔搏稱，有鑑於截至2026年2月底止財政年度來自Nike產品線上平台銷售的收入貢獻，約占集團總收入的22%，該終止將在短期內對集團的業務造成重大負面影響。

針對這項調整，路透報導，Nike大中華區副總裁兼總經理申凱希（Cathy Sparks）表示，希望透過限制批發分銷商的線上銷售，重建中國消費者的信任，並以原價銷售產品。

申凱希強調，中國的市場通路已變得過於分散且混亂。消費者想要的是高品質、符合品牌定位、值得信賴，而且能夠串聯數位與實體體驗的購物體驗。

她也提到，從明年1月起，中國主要運動服飾零售商將停止線上銷售Nike服裝和鞋類產品，轉而專注於實體門市銷售。線上方面，Nike產品將在中國主要電商平台新設Nike品牌線上商店，以及Nike官網與App進行銷售。

但有分析師認為，此舉可能是一個戰略失誤，把機會拱手讓給競爭對手；更指Nike在中國及其他地區並不存在分銷問題，問題在於產品。

據公開資料，滔搏成立於1999年，以經營運動品牌鞋服、配飾及運動裝備為主，覆蓋大陸300多個城市，直營門市數千家， 用戶數量超過8,600萬。滔搏在成立當年與Nike建立合作關係。

滔搏日前公布5月底止第1季經營表現，其零售及批發業務的總銷售金額，與去年同期相比出現10-20%下跌。直營門市的毛銷售面積按季減少2.9%，按年亦減少11.2%。

Nike上月公布，截至第4季，大中華區營收按固定匯率計算年減17%，較前一季10%的跌幅進一步擴大。快速崛起的安踏與李寧等大陸本土品牌持續侵蝕Nike的市場占有率，而On與Hoka等海外品牌也快速崛起。