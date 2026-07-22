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張雪機車來台開店遭經濟部打槍 國台辦：儘早解除不合理限制措施

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
大陸「張雪機車」董事長張雪日前預告「最晚明年」來台展店，但遭經濟部打槍，指大陸製整車依法不得輸入。大陸國台辦今天稱，奉勸民進黨當局順應民意，盡早解除不合理的限制措施，多做有利於台灣民眾的實事、好事。圖為張雪機車上海旗艦店外觀。聯合報系資料照
大陸「張雪機車」董事長張雪日前預告「最晚明年」來台展店，但遭經濟部打槍，指大陸製整車依法不得輸入。大陸國台辦今天稱，奉勸民進黨當局順應民意，盡早解除不合理的限制措施，多做有利於台灣民眾的實事、好事。圖為張雪機車上海旗艦店外觀。聯合報系資料照

大陸「張雪機車」董事長張雪日前接受本報專訪時，預告「最晚明年」來台展店，但遭經濟部打槍，指大陸製整車依法不得輸入。大陸國台辦今天批評稱，奉勸民進黨當局順應民意，盡早解除不合理的限制措施，多做有利於台灣民眾的實事、好事。

針對張雪機車來台展店遇上法規限制，大陸方面未來在推動兩岸經貿融合與產業合作時，會否相應調整推進策略，國台辦發言人張晗22日在例行記者會上稱，民進黨當局頑固堅持台獨立場，持續加碼對大陸歧視性貿易限制，變本加厲設置障礙，惡意阻撓破壞兩岸經貿正常交流合作。台灣的傳統產業和中小企業早已對此表達不滿。

張晗又說，大陸對兩岸經貿合作向來持積極、開放態度，「限制阻撓大陸好產品入台的是民進黨當局」。奉勸民進黨當局順應民意，盡早解除不合理的限制措施，多做有利於民眾的實事、好事。

她並重申，大陸樂見台灣同胞用上大陸好的產品，共享中國式現代化的發展成果。

經濟部日前指出，依現行海關進口稅則規定，中國大陸製機車（整車）屬「大陸物品不准輸入」項目，依法不得輸入台灣，中國製的張雪機車進口後在台販售，亦適用相關規範。配合財政部，依規定針對外國輸入貨品嚴格把關，確保中國大陸製機車不得違法輸入國內，包括透過化整為零方式輸入，以保障國內機車產業發展權益。

經濟部指出，中國廠商來台投資項目，必須全部符合陸資開放項目，且採逐層審查認定。如經查證發現有陸資違規投資之情事，將依兩岸條例規定最重處新台幣2,500萬元罰鍰並得要求撤資。

國台辦 張雪 張雪機車

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