高盛：陸投資占GDP比重未來恐跌破30%、AI產業難支撐經濟增速

高盛首席中國經濟學家閃輝預估，中國2026年實際GDP增速為4.6%，出口仍是主要成長引擎，AI相關產品與高技術製造業表現亮眼，但未來對整體GDP的貢獻恐走弱。內需、投資與房地產仍偏弱，下半年政策可望釋放寬鬆訊號，但地方債務壓力及「去城投」（降低地方政府過度依賴城投公司舉債）推進，恐削弱基層執行力。

陸媒財新網報導，高盛首席中國經濟學家閃輝21日在媒體交流會上指出，高盛對2026年全年實際GDP增速的預測值為4.6%。

從6月的數字來看，工業生產者出廠價格指數（PPI）增速超過4%，但外界認為這是一次性輸入性通脹，市場對通脹的預期並未改變，價格上升並未明顯強化內生需求，還會導致購買力不足。

出口是目前最主要的經濟增長引擎，AI相關產品出口增速較高是近期出口的一大亮點，高技術製造業及配套產業表現也相對強勁。不過她也指出，高科技產業規模較小、增速較快，對GDP拉動相對可觀，但當產業繼續發展，增速將放緩，屆時對整體GDP的貢獻將走弱，AI產業也可能延續這一規律。

6月其他主要宏觀數據的增速均在5%以下商品零售和服務消費增速的分化較為明顯。閃輝認為，房地產周期逐漸觸底，未來可能出現反彈，但勞動者對AI替代效應的擔憂可能影響其消費和儲蓄決策。

投資方面，在過去20年中，中國的這一比率達到40%甚至更高，目前部分產業存在產能過剩，房地產領域供大於求，基建也已走在世界前列，因此未來投資占GDP比重可能逐步降至30%以下，整體趨勢並不樂觀。

針對下半年政策如何救經濟，閃輝認為，目前經濟形勢與2024年第2、3季有相似之處，但2026年經濟增長不及預期的風險相對較小，政策力度可能也不及2024年「924」的一系列政策。即將到來的7月中央政治局會議，將釋放更強烈的寬鬆信號。從具體措施來看，需求側的財政寬鬆將更為有效。

2026年3月大陸全國兩會批准的人民幣8,000億元新型政策性金融工具尚未投入使用，如果年內全部落地，或能拉動GDP增速約0.5個百分點，疊加下半年地方政府專項債發行加速，以及2025年同期部分經濟數據增速走弱帶來的低基數效應，預計能實現全年增長目標。如果這些舉措仍不足以扭轉增長放緩的趨勢，下一步將是動用往年已批准但尚未使用的地方政府債券發行額度。

不過閃輝也指出，政策制定者可能會對經濟數據較為樂觀，導致政策力度有限；此外，從地方層面來看，即使資金充足，由於地方債務壓力較大、「去城投」持續推進，基層的執行力度可能有所欠缺。