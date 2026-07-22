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宗慶後遺產案 宗馥莉香港申請上訴許可再遭拒

中央社／ 香港22日電

中國娃哈哈集團已故創辦人宗慶後的遺產爭奪案再有新進展，宗慶後女兒、娃哈哈接班人宗馥莉就其不得動用香港匯豐銀行帳戶資產一事，申請上訴許可再次遭拒。

娃哈哈是中國大陸大型飲料公司，宗慶後前年去世後，家族生意由宗馥莉接手，但此前有3名美國籍、自稱是宗馥莉同父異母的弟妹以遺產繼承糾紛為由，在香港及杭州提訴。

據報導，3名原告為宗繼昌、宗婕莉及宗繼盛，被告為宗馥莉，她是宗慶後與元配的唯一女兒、現任娃哈哈董事長；另個被告是一家名為Jian Hao VenturesLtd的公司。

據指出，涉案匯豐銀行帳戶存有18億美元資產；去年8月，香港高等法院下令禁止宗馥莉提取銀行帳戶相關資產，宗馥莉不服並隨即申請上訴許可，但遭拒。

綜合本地媒體今天的報導，去年10月，宗馥莉再次向高院上訴庭申請上訴許可，上訴庭昨天頒下判辭，仍然駁回申請；上訴庭指宗馥莉沒有合理可爭辯的上訴理由，並下令她支付港幣25萬元（新台幣100萬元）訴訟費。

香港 宗馥莉 遺產

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