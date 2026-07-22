LG電子惠州廠10月停產

南韓LG電子調整布局。韓媒報導，LG集團在中國大陸投資設立的首家製造子公司惠州工廠，將於今年10月停止生產營運，結束34年歷史。同時，LG正評估將相關產能移轉至越南、擴大委外生產等多種方案。

韓媒The Elec指，業內人士透露，LG電子已通知，LG惠州工廠將在10月停止生產營運，目前正研議人員及工廠後續處理方案。由於大陸本土廠商競爭加劇，加上LG音響業務朝高端化發展，公司決定調整生產基地布局。

該公司於1993年成立，由LG電子、LG電子中國與TCL集團合資設立，1994年10月投產，LG電子目前持股80%。

惠州工廠近年主要生產XBOOM音響品牌揚聲器，年產能約260萬台，年產值逾人民幣20億元，但近三年合併淨利持續下滑，2023年至2025年分別為125億、109億及92億韓元。

LG電子說，惠州工廠將於10月停產，公司正評估法人及工廠後續營運的多種方案，包括將生產移轉至越南海防工廠、擴大與大陸企業合作生產，或清算法人。

報導指，LG電子近年持續調整全球生產布局，2020年已關閉昆山工廠，並將相關業務轉移至越南海防基地。

除遷移產線外，LG電子近年亦在部分冰箱、洗衣機及掃地機器人產品採用ODM／JDM模式，改由大陸企業負責開發與製造。

業內人士認為，惠州工廠停產不代表LG電子退出音響業務，LG近年仍持續發展高端揚聲器及Soundbar（條形音箱）等產品線。