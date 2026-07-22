陸國產大客機 飛向國際

大陸國產大飛機C919在投入商業營運三年後，迎來國際化進展。中國國航自8月12日起，將以C919飛北京至蒙古烏蘭巴托航線，成為C919首條常態化營運國際客運航線。

同時，中國商飛支線客機C909也取得海外訂單，柬埔寨國家航空簽署20架採購協議，計劃今年下半年投入營運。

界面新聞報導，中國國航App顯示，自8月12日起，北京至烏蘭巴托航線將啟用C919飛機，每日飛行一往返航班。這是C919首次進入常態化營運的國際客運航線。

此前，C919雖曾赴新加坡、杜拜等地參與航展與試飛，亦曾飛行北京至香港、上海至香港等航線，但仍屬大陸地區航線。

C919於2022年9月取得中國民用航空局（CAAC）型號合格證，並於2023年5月完成商業載客首飛。

報導指，過去三年C919未飛行國際航線，主因需先在境內航線累積飛行時數、故障數據及維修經驗，以確保運行安全。

中國商飛另一款支線客機C909也取得海外市場進展。柬埔寨國家航空7月17日與中國商飛簽署20架C909飛機採購協議，首批飛機計劃於2026年下半年投入營運，柬埔寨國家航空成為首家批量採購中國C909的外國載旗航空公司。

報導提到，適航認證仍是大陸飛機拓展海外市場的重要門檻。C919與C909雖已取得中國民航局型號合格證，但尚未獲得美國聯邦航空局（FAA）及歐洲航空安全局（EASA）認證。大陸民航局近年已與21國建立民用航空產品出口及海外運行適航合作機制。

截至6月底，大陸三大航空公司累計運營39架C919，累計運送旅客超500萬人次；C909已累計交付186架，占大陸支線機隊70%以上。不過，C919仍處於產能提升階段，受供應鏈影響，2025年全年交付約15架。