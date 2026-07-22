港交所搶新創業開大門 傳申請上市允許「祕密遞表」

港交所傳出將允許新創公司以保密形式提交上市申請（祕密遞表），並降低上市的市值門檻，以提升其國際競爭力，預計將於本月底對外公布。

港交所於今年3月，就一系列有關提升香港上市機制競爭力的建議徵詢市場意見，當中包括將「祕密遞表」機制，由特專科技公司（俗稱18C章公司）及生物科技公司（俗稱18A章公司），放寬至所有新申請人。

祕密遞表機制將允許申請人先提交上市申請，待通過上市聆訊後，才向公眾披露初步招股文件，大大降低新創企業擔心過早披露核心資訊，容易讓競爭對手窺探商業機密的疑慮。

另建議同股不同權公司最低市值門檻，由港幣400億元減半至200億元；海外創新公司第二上市最低市值門檻，由港幣100億元降至60億元。這項被視為自2018年放寬同股不同權以來最大規模的改革，背後反映出港交所面對的全球競爭壓力。

香港南華早報報導，消息人士指出，港交所需要與其他市場競爭，以吸引新創公司在港上市，允許公司以保密形式申請上市、降低上市門檻至關重要。

港交所行政總裁陳翊庭6月接受陸媒訪問時表示，為適應產業創新發展需要，港交所正醞釀新一輪IPO制度改革，有關上市機制改革的相關建議已諮詢市場，基本上得到市場認可。

港交所雖然在去年成為全球新股集資額榜首，但美國富豪馬斯克旗下的Space X於今年上半年完成高達750億美元的世紀重磅IPO，令那斯達克（Nasdaq）奪去上半年集資王寶座。

安永報告指出，受益於大型IPO項目提高籌資規模，以及中小型IPO項目提升平均籌資額度，2026年上半年，港交所IPO募資金額創近五年新高，上半年募資規模超過過去四年同期總和。其中，A股上市公司仍為推動籌資規模增長的重要力量。