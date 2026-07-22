智譜資料中心採陸產晶片

大陸AI模型公司智譜據報已建成一座全部採用大陸國產晶片的大型資料中心，並開始局部投入運作，用於開發旗下GLM大型語言模型。

此舉為智譜發展歷程中的一個重要里程碑，將自己定位為面向企業和機構客戶的AI服務提供商，能與Anthropic相提並論，這也是大陸在未來AI發展中替代輝達晶片所採取的重要一步。

在美國限制高端AI晶片輸往中國大陸之際，大陸正加快建立由本土晶片支撐的AI算力基建。華為、寒武紀及阿里巴巴等企業均有開發AI加速器或相關晶片，供大型模型訓練及運行，降低對輝達產品的依賴。

彭博引述知情人士指，智譜現已建成或運營多個計算集群，每個集群均配備超過一萬顆AI晶片，但未有披露所採用的大陸晶片供應商。