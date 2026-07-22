接單美國、陸港 同締新猷

外電引述消息指出，中國大陸ＡＩ模型公司智譜已完成一座大型數據中心的建設，該數據中心全部採用大陸國產晶片。如果該數據中心建成，標誌著智譜發展歷程中的一個重要里程碑：將自己定位為面向企業和機構客戶的ＡＩ服務提供商，能與Anthropic相提並論，這也是大陸在未來ＡＩ發展中替代受限的輝達晶片所採取的重要一步。

2026-07-22 01:41