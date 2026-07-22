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接單美國、陸港 同締新猷
經濟部昨（21）日指出，6月美國訂單金額高達386.6億美元，超越今年3月、5月表現，再創歷史單月新高，年增83.6%，亦創歷史最大漲幅；自中國大陸及香港接單170.6億美元，亦創歷年單月新高。
美國、陸港外銷訂單金額同步創高，上次紀錄為2021年10月，今年6月是近五年來，美中外銷訂單雙創新高。
經濟部統計處長黃偉傑表示，美國訂單集中在伺服器、及IC製造、晶片通路、記憶體等AI商機。大陸訂單主要增加在電子產品、資訊通信產品，最大貢獻是記憶體訂單增加，價量齊揚，另外高價筆電、網通訂單也增加。
經濟部統計，6月美國訂單386.6億美元，今年第三度刷新單月新高，年增83.6%。6月接單以資訊通信產品增115.8%較多，電子產品增加94%次之。累計上半年接單1,949.6億美元，年增66.6%。
陸港6月訂單170.6億美元，創歷年單月新高，年增37.2%，以電子產品增54.4%較多。累計上半年接單879.4億美元，年增34.1%。
東協6月訂單155.6億美元，是歷年同月新高，年增52.3%，以電子產品增121%較多。累計上半年接單958.8億美元，年增55.6%。
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