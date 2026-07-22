聽新聞
0:00 / 0:00

接單美國、陸港 同締新猷

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部昨（21）日指出，6月美國訂單金額高達386.6億美元，超越今年3月、5月表現，再創歷史單月新高，年增83.6%，亦創歷史最大漲幅；自中國大陸及香港接單170.6億美元，亦創歷年單月新高。

美國、陸港外銷訂單金額同步創高，上次紀錄為2021年10月，今年6月是近五年來，美中外銷訂單雙創新高。

經濟部統計處長黃偉傑表示，美國訂單集中在伺服器、及IC製造、晶片通路、記憶體等AI商機。大陸訂單主要增加在電子產品、資訊通信產品，最大貢獻是記憶體訂單增加，價量齊揚，另外高價筆電、網通訂單也增加。

經濟部統計，6月美國訂單386.6億美元，今年第三度刷新單月新高，年增83.6%。6月接單以資訊通信產品增115.8%較多，電子產品增加94%次之。累計上半年接單1,949.6億美元，年增66.6%。

陸港6月訂單170.6億美元，創歷年單月新高，年增37.2%，以電子產品增54.4%較多。累計上半年接單879.4億美元，年增34.1%。

東協6月訂單155.6億美元，是歷年同月新高，年增52.3%，以電子產品增121%較多。累計上半年接單958.8億美元，年增55.6%。

陸港 美國 經濟部

延伸閱讀

AI 需求太強了！6月外銷訂單金額952億美元超預期 年增59.4%

全年上看1兆美元穩了？上半年外銷訂單5041億美元 刷新紀錄

時碩切入 AI 液冷散熱鏈

時碩法說會／AI液冷散熱專案第3季放量 全年營收挑戰60億元以上新高

相關新聞

港交所搶新創業開大門 傳申請上市允許「祕密遞表」

港交所傳出將允許新創公司以保密形式提交上市申請（祕密遞表），並降低上市的市值門檻，以提升其國際競爭力，預計將於本月底對外公布。

陸國產大客機 飛向國際

大陸國產大飛機C919在投入商業營運三年後，迎來國際化進展。中國國航自8月12日起，將以C919飛北京至蒙古烏蘭巴托航線，成為C919首條常態化營運國際客運航線。

LG電子惠州廠10月停產

南韓LG電子調整布局。韓媒報導，LG集團在中國大陸投資設立的首家製造子公司惠州工廠，將於今年10月停止生產營運，結束34年歷史。同時，LG正評估將相關產能移轉至越南、擴大委外生產等多種方案。

智譜資料中心採陸產晶片

大陸AI模型公司智譜據報已建成一座全部採用大陸國產晶片的大型資料中心，並開始局部投入運作，用於開發旗下GLM大型語言模型。

小米調高今年手機出貨 從9,500萬支上修至1.1億支

陸媒引述供應鏈消息指出，大陸手機大廠小米近期已將今年全年智慧手機出貨目標，從約9,500萬支上調至1.1億支，增幅約16%，增量主要來自低端機型。

陸自建算力 傳智譜AI大型數據中心運營

外電引述消息指出，中國大陸ＡＩ模型公司智譜已完成一座大型數據中心的建設，該數據中心全部採用大陸國產晶片。如果該數據中心建成，標誌著智譜發展歷程中的一個重要里程碑：將自己定位為面向企業和機構客戶的ＡＩ服務提供商，能與Anthropic相提並論，這也是大陸在未來ＡＩ發展中替代受限的輝達晶片所採取的重要一步。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。