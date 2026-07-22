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陸自建算力 傳智譜AI大型數據中心運營

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
彭博報導大陸AI模型公司智譜已經完成了一座大型數據中心的建設，該數據中心全部採用大陸國產晶片。路透
彭博報導大陸AI模型公司智譜已經完成了一座大型數據中心的建設，該數據中心全部採用大陸國產晶片。路透

外電引述消息指出，中國大陸ＡＩ模型公司智譜已完成一座大型數據中心的建設，該數據中心全部採用大陸國產晶片。如果該數據中心建成，標誌著智譜發展歷程中的一個重要里程碑：將自己定位為面向企業和機構客戶的ＡＩ服務提供商，能與Anthropic相提並論，這也是大陸在未來ＡＩ發展中替代受限的輝達晶片所採取的重要一步。

彭博引述知情人士報導，智譜已開始部分運營這座一吉瓦的數據中心，該中心旨在幫助公司開發其前沿的ＧＬＭ平台。一吉瓦的電力足以在任何時刻為約七十五萬戶家庭供電。該人士表示，智譜現已建成或運營多個計算集群，每個集群均配備超過一萬塊晶片。按此規模，智譜的數據中心將成為中國大陸ＡＩ公司所建設的最大規模服務器樞紐之一。

智譜近期通過在香港進行ＩＰＯ及後續股票發行，為其自身儲備籌集了數十億美元資金。知情人士透露，該公司在今年七月就提前實現了全年銷售額目標後，年度經常性收入有望達到十億美元。

貝殼財經報導，智譜近日也正式完成對大陸國產ＡＩ異構算力軟體公司中科加禾（XCore Sigma）的收購。後者源自中科院計算所編譯實驗室，長期深耕異構算力軟體棧及編譯優化，被業內視為大陸國內頂尖AI Infra團隊之一。

有觀點認為，智譜建數據中心能提供大規模模型訓練所需的計算資源，收購中科加禾則通過編譯器、Runtime、推理引擎等基礎軟體能力，提高異構晶片利用率，降低推理成本，並提升模型部署效率。

目前，阿里巴巴和中國電信等雲服務提供商被公認為計算基礎設施的最大建設方，因為這不僅需投入數十億美元用於採購高端服務器，還需要確保穩定的電力和水供應。

此外，智譜正與月之暗面展開激烈競爭，月之暗面上周發布Kimi K3模型，該模型挑戰OpenAI和Anthropic PBC的頂尖前沿模型，令全球為之震驚。由於需求龐大，月之暗面在十九日被迫暫停新用戶訂閱，以「優先保障現有會員的計算資源」，顯示算力稀缺成為大模型企業最大挑戰。

晶片 大陸 AI

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