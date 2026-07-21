陸股震盪國家隊續護盤 上百家公司發布回購增持

大陸AI模型公司月之暗面推出Kimi K3震驚全球科技界，甚至有人說是另一個「DeepSeek時刻」，不過，也有傳言K3也是蒸餾自美國模型而來，對此，月之暗面業務負責人黃震昕21日澄清K3性能躍升的核心來自底層原創架構創新，並非對現有模型蒸餾復刻。

2026-07-21 16:36