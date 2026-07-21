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陸股震盪國家隊續護盤 上百家公司發布回購增持

中央社／ 台北21日電

陸股在過去一週大震盪，中國官方近日持續對股市釋放穩定訊息。大陸財經媒體今天報導，自17日大跌以來，約160家上市公司發布股份回購、增持以及回購進展公告。

大陸官媒新華社今天報導，「多家央企宣布增持回購，傳遞積極信號」。

陸媒第一財經報導，截至21日收盤，自17日以來，已有約160家上市公司密集發布股份回購、增持以及回購進展公告。其中，109份公告於20日起發布，成為本輪回購增持公告的密集發布日。

第一財經分析，央企板塊成為陸股本輪穩定市場的重要力量。繼19日中國誠通、中國國新兩家央企宣布大額增持後，來自能源、建築、有色、電力行業的央企上市公司密集發布回購、增持股份計畫公告。

三峽能源20日公告，控股股東中國三峽集團擬在未來12個月內增持公司股份。國投電力控股股東國投集團擬增持1.5億元。中煤能源控股股東中煤集團擬增持5000萬元至1億元。

建築央企方面，中國建築控股股東中建集團擬增持人民幣5億元至10億元A股股份。中國中車控股股東中車集團擬6個月內增持1.5億元至3億元。

國企方面，四川地方國企川投能源控股股東四川能投宣布擬增持2億元至3億元。

部分央企上市公司也通過回購方式維護股價。國電南瑞董事長提議以5億元至10億元回購股份，資金來源為公司自有資金。

陸股 國家隊 上市公司

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