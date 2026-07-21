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打破市場固有格局 陸電動車殺入燃油車發源地德國

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
小鵬汽車MONA L03進軍德國市場。圖／取自大陸知乎網
小鵬汽車MONA L03進軍德國市場。圖／取自大陸知乎網

小鵬汽車日前在德國慕尼黑舉行全球發表會，正式推出MONA系列首款全球車型MONA L03，同步宣布新車將進入包括德國在內的全球65個國家和地區。這一動作標誌著中國新能源車企正式叩開德國這個「燃油車發源地」的市場大門。

一財網報導，作為現代汽車工業的搖籃，德國長期是全球燃油車技術的標竿陣地，賓士、寶馬、奧迪等豪華品牌在此深耕百年，構建極高的市場壁壘及死忠車主，如今，大陸電動車憑藉新能源先發優勢和智慧化創新實力，一步步打破了這片市場的固有格局。

小鵬此次進軍德國並非個案，而是大陸車企集體攻入歐洲市場的縮影。就在不久前的2026年古德伍德速度節（英國舉辦的汽車盛會），比亞迪攜比亞迪、騰勢、仰望三大品牌集體亮相，正式發佈騰勢Z車型完成英國市場佈局。

吉利汽車也在巴黎舉辦品牌活動，兩款全新電動車同步在法國上市。歐洲汽車製造商協會資料顯示，2026年5月中國車企在歐洲月度新車註冊量首次超越日本車企，比亞迪、奇瑞、零跑等品牌同比增幅分別達到136.57%、244.1%、465.1%，增長勢頭強勁。

德國市場的回饋也印證中國電動車的接受度正在快速提升。當地機構調查顯示，2026年已有52%的德國受訪者對中國車型持開放態度，較2024年初的37%大幅上升。不少德國年輕消費者表示，同價位的中國電動車的續航表現、智慧座艙配置遠超當地傳統品牌的同級車型，全生命週期使用成本優勢十分明顯。

大陸海關總署最新資料顯示，2026年上半年中國汽車整車出口918億美元，年增54%，其中新能源汽車出口235.5萬輛，年增長1.2倍，占整體汽車出口比例超過46%。在德國市場，2026年1-5月中國新能源汽車出口暴增211.2%，正式打入傳統汽車強國的核心消費市場。

從早期的性價比入門，到如今以智慧化產品正面競爭豪華品牌腹地，中國車企正在完成從產品輸出向品牌、服務、供應鏈全鏈條出海的升級。

德國 電動車 賓士

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