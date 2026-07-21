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Kimi K3爆紅！馬斯克隔空放狠話「宣戰」 月之暗面簡單回應13字

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
月之暗面17日發布新一代大模型Kimi K3，參數規模達到2.8兆。特斯拉CEO馬斯克次日留言，用「令人印象深刻」表示讚賞，並隨即披露2兆參數的Grok 4.6計畫，稱將超越Kimi。對此，月之暗面簡短回應：歡迎馬斯克加入「2兆+俱樂部」。美聯社
月之暗面17日發布新一代大模型Kimi K3，參數規模達到2.8兆。特斯拉CEO馬斯克次日留言，用「令人印象深刻」表示讚賞，並隨即披露2兆參數的Grok 4.6計畫，稱將超越Kimi。對此，月之暗面簡短回應：歡迎馬斯克加入「2兆+俱樂部」。美聯社

月之暗面17日發布新一代大模型Kimi K3，參數規模達到2.8兆。特斯拉CEO馬斯克次日留言，用「令人印象深刻」表示讚賞，並隨即披露2兆參數的Grok 4.6計畫，稱將超越Kimi。對此，月之暗面簡短回應：歡迎馬斯克加入「2兆+俱樂部」。

界面新聞報導，月之暗面17日發布新一代大模型Kimi K3。該模型參數規模達2.8兆，擁有100萬token上下文窗口，原生支持視覺理解。月之暗面稱其為「迄今能力最強的模型」。

多款海外AI評測榜單數據顯示，Kimi K3 在代碼生成、長文本邏輯推理、多文檔處理等測試專案中排名靠前。

官方披露，Kimi K3搭載自研 KDA 注意力演算法，擁有896個獨立專家模組，單次計算啟動16個單元，算力使用效率較前代產品提升2.5倍。公司計畫於在7月27日完整開源 Kimi K3 模型權重，面向全球開發者開放商用許可權。

Kimi K3相關報導發布當日，馬斯克在相關報導評論區留言，使用「令人印象深刻」評價該模型。

這是今年以來馬斯克第二次公開肯定 Kimi 團隊技術能力。3月時，月之暗面發布發「Attention Residuals」論文，提出「注意力殘差」機制，目的在替代傳統Transformer架構中的殘差連接，解決深層網路資訊稀釋問題。

當時，馬斯克在X平台轉發該論文並評論：「Kimi的工作令人印象深刻」。隨後，月之暗面Kimi官方以一句「你的火箭造得也不錯！」幽默回應，這場隔空互動被認為是頂尖技術者的惺惺相惜，同時也打開了後續雙方良性互動形式。

不過，這次剛對Kimi K3表達讚賞後不久，馬斯克就開始「隔空放狠話」，展示自己旗下產品的競爭力。

7月18日，馬斯克在社交平台X發布內容，披露xAI研發計畫，當前訓練參數規模2兆的Grok 4.6大模型，計畫一周內完成首輪完整訓練，新版本性能相較1.5兆參數的Grok 4.5實現升級，馬斯克文中提及該模型有望實現對Kimi的性能超越。

此次，月之暗面簡短回應，歡迎馬斯克加入2兆 + 俱樂部，用「俱樂部」一詞釋放出了開放競爭姿態，而潛台詞則指出Kimi K3實際已擁有2.8兆參數，清晰凸顯自身先發優勢。有網友說，當馬斯克說出「可能超越Kimi」時，贏家就是Kimi了。

馬斯克2023年成立AI企業xAI，團隊成員主要來自OpenAI、Google DeepMind、Meta等機構，核心產品Grok系列大模型同步啟動研發，產品深度聯動X社交平台、特斯拉、SpaceX生態。

特斯拉 馬斯克

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