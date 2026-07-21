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A股大震盪後 大陸證監會：主動回應市場關切、增強市場內在穩定性

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
繼大陸證監會日開投資者座談會後，證券監督管理委員會21日承諾將主動回應市場關切，增強市場內在穩定性，更好推動資本市場長期平穩健康發展。中新社
繼大陸證監會日開投資者座談會後，證券監督管理委員會21日承諾將主動回應市場關切，增強市場內在穩定性，更好推動資本市場長期平穩健康發展。中新社

在大陸股市上周經歷劇烈震盪後，大陸官方近日密集釋放穩市訊號。繼大陸證監會20日召開上市公司、證券公司及基金機構座談會，多家企業同步公告股份回購計畫後，證監會21日再表示，將圍繞當前資本市場形勢召開系列座談會，主動回應市場關切，持續加強市場基礎制度建設，增強市場內在穩定性。

據大陸證監會辦公廳微信公眾號「證監會發布」21日消息，大陸證監會表示，證監會中共黨委班子成員7月20日下午至21日分別召開座談會，就促進資本市場穩定健康發展聽取各方面意見建議，來自上市公司、證券基金機構和專家學者的29位代表參加會議。

大陸證監會指出，與會代表圍繞當前資本市場形勢進行了深入研討，並對證監會工作提出意見建議。與會代表圍繞進一步加強資本市場基礎制度建設、落實中長期資金長週期考核機制、不斷提升上市公司規範運作和治理水平、進一步規範量化交易行為、加大市場違法違規懲處力度、強化資本市場預期引導、進一步推動穩市機制制度化等方面提出了意見建議。

大陸證監會負責人員在會上說道，希望上市公司著力增強合規經營能力、提升核心競爭力，更好回報投資者；行業機構加大逆週期佈局力度，切實提升投資者服務水平；專家學者積極建言獻策、理性發聲，共同營造良好市場環境。

該名負責人員還指，證監會將認真研究吸收各方面提出的意見建議，主動回應市場關切，統籌防風險、強監管、促高質量發展，持續加強市場基礎制度建設，增強市場內在穩定性，完善投資者合法權益保護長效機制，更好推動資本市場長期平穩健康發展。

在A股於上周連日大跌後，港媒《信報》提到，大陸「國家隊」19日宣布出手救市，不少上市公司亦與之呼應，紛紛披露利好消息，包括控股股東增持計劃、控股股東承諾不減持、股份回購計劃等。還有上市公司一反常態，中期業績尚未公布，就披露中期股息分派方案。

此外，大陸證監會20日還召開投資者座談會，聽取各方促進資本市場平穩健康發展的意見建議，由證監會主席吳清親自主持，吳清在會上說，證監會將堅持一體推進資本市場防風險、強監管，全力維護市場平穩運行，提高上市公司透明度和真實性、更好回報投資者。在此之後，大陸股市的科技創新堡壘「雙創板」（科創板和創業板）21日終於迎來長陽反彈。

證監會 資本市場 上市公司

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