騰訊雲將大規模採用大陸國產晶片 Q4上線NPO超級節點

騰訊雲副總裁王亞晨日前出席世界人工智慧大會分論壇時明確表示，為了將推理成本降低到極致，公司會大規模部署國產化算力。並預計2026年第4季部署NPO（近封裝光學）超級節點，並呼籲國內外統一NPO行業標準。

這是騰訊雲首次在公開場合宣布規模化採用國產晶片，代表大陸雲計算龍頭廠商，正加速向國產算力體系切換。業內分析判斷，相較於CPO，NPO是目前最容易達到、對生態產業鏈擾動最小的產品形態，商用化在即。

科創板日報報導，NPO（近封裝光學，Near-Packaged Optics）是一種面向AI資料中心的先進光互連技術，定位在傳統可插拔光學和CPO（共封裝光學）之間的折衷方案。

透過將光引擎部署於交換晶片附近，NPO方案能顯著縮短電信號路徑，在頻寬密度、系統功耗與可維護性之間實現平衡，相較CPO具備更優的工程適配性與可維護性，同時功耗較傳統可插拔方案有明顯降低，將成為當前AI算力集群演進的重要過渡方案以及CSP廠商的主流選擇。

王亞晨強調，隨著超節點規模擴大，光互連已成為突破頻寬和功耗瓶頸的關鍵，NPO（近封裝光學）是當前國產GPU構建超節點更務實的技術路線。

NPO將光引擎與計算晶片集成在同一板卡上，透過縮短光電轉換距離，去除光模組中最貴的DSP晶片，大幅降低功耗與延遲。

大規模部署國產化算力的核心驅動力是AI推理成本。當前推理仍嚴重依賴輝達GPU，成本居高不下。國產晶片性價比優勢正逐步顯現，規模化部署將有效攤薄推理的硬體與運營成本。

目前，騰訊雲已在大陸多個業務場景完成國產晶片適配驗證。

7月初，在「超節點與GW級AIDC技術論壇暨Open AI Infra社區（OAII社區）半年工作會議」上，華為聯合20多位產業鏈夥伴發起OPEN NPO專案，透過發起境內首個NPO光互連多源協定構建開放統一的近封裝光學標準體系，加速下一代高速光互連技術創新與產業協同，以此推動NPO技術實現規模化商用。

根據集邦諮詢今年6月發布的矽光行業報告，2025年全球NPO+CPO整體市場規模約1億美元，預計到2030年兩類技術合計市場規模將突破390億美元。

其中報告判斷，2026到2028年增量以NPO為主，谷歌、微軟、Meta、百度、字節跳動等超大規模雲廠商，均將NPO作為近中期資料中心互連首選方案。