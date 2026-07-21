快訊

財神爺在等你？大樂透頭獎21連摃 這日拚8.2億元獎金

家人突倒下中風還是腦出血？醫示警千萬別做4事：躺下保持「活命姿態」

盧秀燕、蔣萬安赴政院開會 知情人士轉述：資料爆多「光看就飽了」

聽新聞
0:00 / 0:00

騰訊雲將大規模採用大陸國產晶片 Q4上線NPO超級節點

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
騰訊雲將大規模採用大陸國產晶片，Q4上線NPO超級節點。圖為騰訊在世界人工智能大會展位。記者林宸誼／攝影
騰訊雲將大規模採用大陸國產晶片，Q4上線NPO超級節點。圖為騰訊在世界人工智能大會展位。記者林宸誼／攝影

騰訊雲副總裁王亞晨日前出席世界人工智慧大會分論壇時明確表示，為了將推理成本降低到極致，公司會大規模部署國產化算力。並預計2026年第4季部署NPO（近封裝光學）超級節點，並呼籲國內外統一NPO行業標準。

這是騰訊雲首次在公開場合宣布規模化採用國產晶片，代表大陸雲計算龍頭廠商，正加速向國產算力體系切換。業內分析判斷，相較於CPO，NPO是目前最容易達到、對生態產業鏈擾動最小的產品形態，商用化在即。

科創板日報報導，NPO（近封裝光學，Near-Packaged Optics）是一種面向AI資料中心的先進光互連技術，定位在傳統可插拔光學和CPO（共封裝光學）之間的折衷方案。

透過將光引擎部署於交換晶片附近，NPO方案能顯著縮短電信號路徑，在頻寬密度、系統功耗與可維護性之間實現平衡，相較CPO具備更優的工程適配性與可維護性，同時功耗較傳統可插拔方案有明顯降低，將成為當前AI算力集群演進的重要過渡方案以及CSP廠商的主流選擇。

王亞晨強調，隨著超節點規模擴大，光互連已成為突破頻寬和功耗瓶頸的關鍵，NPO（近封裝光學）是當前國產GPU構建超節點更務實的技術路線。

NPO將光引擎與計算晶片集成在同一板卡上，透過縮短光電轉換距離，去除光模組中最貴的DSP晶片，大幅降低功耗與延遲。

大規模部署國產化算力的核心驅動力是AI推理成本。當前推理仍嚴重依賴輝達GPU，成本居高不下。國產晶片性價比優勢正逐步顯現，規模化部署將有效攤薄推理的硬體與運營成本。

目前，騰訊雲已在大陸多個業務場景完成國產晶片適配驗證。

7月初，在「超節點與GW級AIDC技術論壇暨Open AI Infra社區（OAII社區）半年工作會議」上，華為聯合20多位產業鏈夥伴發起OPEN NPO專案，透過發起境內首個NPO光互連多源協定構建開放統一的近封裝光學標準體系，加速下一代高速光互連技術創新與產業協同，以此推動NPO技術實現規模化商用。

根據集邦諮詢今年6月發布的矽光行業報告，2025年全球NPO+CPO整體市場規模約1億美元，預計到2030年兩類技術合計市場規模將突破390億美元。

其中報告判斷，2026到2028年增量以NPO為主，谷歌、微軟、Meta、百度、字節跳動等超大規模雲廠商，均將NPO作為近中期資料中心互連首選方案。

晶片

延伸閱讀

拚自建算力 傳智譜建成全國產晶片大型數據中心

對標輝達H20！百度崑崙芯首度展示全國產AI晶片M100

陸 DPU 第一股 將登創業板

蒸餾Claude？Kimi K3震驚全球科技界 負責人曝三大自研技術

相關新聞

拿到設計圖也沒用 ！iPhone 18 Pro機密大外洩 業者揭2原因「複刻不出來」

近期iPhone 18 Pro的完整主機板設計圖紙、A20 Pro晶片手冊及全鏈路供應商清單等核心原廠機密資料出現大規模洩露，不少深耕消費電子翻新、複刻生意的華強北商家都第一時間拿到了全套外泄資料。

蒸餾Claude？Kimi K3震驚全球科技界 負責人曝三大自研技術

大陸AI模型公司月之暗面推出Kimi K3震驚全球科技界，甚至有人說是另一個「DeepSeek時刻」，不過，也有傳言K3也是蒸餾自美國模型而來，對此，月之暗面業務負責人黃震昕21日澄清K3性能躍升的核心來自底層原創架構創新，並非對現有模型蒸餾復刻。

稀土戰升溫？大陸6月稀土磁鐵對日出口128噸 持續低迷

中日稀土供應博弈升溫。日媒報導，6月大陸對日稀土磁體出口量位128噸，仍處低位，較2月前單月超過200噸明顯下降。

防台積電？傳大陸擬收緊AI與半導體出口管制 聚焦3大維度

有消息指出，大陸監管機構正在考慮收緊對AI和半導體技術的出口管制。顯示北京尋求將自主研發的AI產品和設備留在國內，另一方面也對外展示中國如今像美國一樣，視先進AI為關鍵的國家資產，需要受到管制。但還未獲相關公司證實與回應。

打破市場固有格局 陸電動車殺入燃油車發源地德國

小鵬汽車日前在德國慕尼黑舉行全球發表會，正式推出MONA系列首款全球車型MONA L03，同步宣布新車將進入包括德國在內的全球65個國家和地區。這一動作標誌著中國新能源車企正式叩開德國這個「燃油車發源地」的市場大門。

Kimi K3爆紅！馬斯克隔空放狠話「宣戰」 月之暗面簡單回應13字

月之暗面17日發布新一代大模型Kimi K3，參數規模達到2.8兆。特斯拉CEO馬斯克次日留言，用「令人印象深刻」表示讚賞，並隨即披露2兆參數的Grok 4.6計畫，稱將超越Kimi。對此，月之暗面簡短回應：歡迎馬斯克加入「2兆+俱樂部」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。